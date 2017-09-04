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توقيف 33 مهاجرا غير شرعي في أدرار و النعامة و الوادي

  04 سبتمبر 2017 - 15:05   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيف 33 مهاجرا غير شرعي في أدرار و النعامة و الوادي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار والنعامة والوادي، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و أوضح المصدر ذاته أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام دراجة نارية و 22 مولدا كهربائيا و 10 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن".
وبكل من وهران وتلمسان، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود تاجر مخدرات وضبطوا 256 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف مهرب بمستغانم، كان على متن شاحنة مُحملة بـ2633 وحدة من مختلف المشروبات"

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