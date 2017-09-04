بن صالح وبوحجة ينتفضان ضد دعاة تطبيق المادة 102

الرئيس بخير... أنتم تريدون العودة بالبلاد إلى الوراء

o بن صالح: قراءتكم للدستور خاطئة تتنافى مع النظام الجمهوري

o بوحجة: الرئيس هو ضامن الدستور

هاجم رئيسا البرلمان، دعاة تطبيق المادة 102 من الدستور، فوصفهم عبد القادر بن صالح بـبأصوات النشاز صاحبة الأفكار غير البريئة ، واتهمهم سعيد بوحجة بـبالإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها والطعن في شرعيتها ، مؤكدا أنهم قد تجاوزوا الأخلاق السياسية ويريدون العودة بالبلاد إلى الوراء.

وقف كل من عبد القادر بن صالح وسعيد بوحجة مطولا في افتتاح الدورة العادية للبرلمان نهار أمس، عند المطالب المرتفعة بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور، ووجهوا رسائل مباشرة إلى من طالبوا بانتخابات رئاسية مسبقة وتدخل مؤسسة الجيش للإشراف عليها. وقال سعيد بوحجة إن النقد والتقييم يختلف عن تضخيم النقائص وزرع اليأس وتسويد الصورة والإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها والطعن في شرعيتها. وتابع يقول إن الذين يصدرون الأحكام الخاطئة ويتجاوزون الأخلاقيات السياسية هدفهم إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول. وردا على من دعوا الجيش إلى التدخل لإجراء رئاسيات مسبقة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان والاستقرار، مشيرا عدم الحاجة لتأكيد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب. وقال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إنه تزامنا مع حملة عدائية خارجية تصاعدت في الداخل بعض الأصوات النشاز وراحت تطالب بتفعيل بعض الأحكام الدستورية، لكنها في الواقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها الذين تنبع أفكارهم من رغبات ذاتية غير بريئة. واعتبر بن صالح أن هؤلاء لم يفهموا مضمون الدستور وتتنافى تحاليلهم مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات. وأكد بن صالح أن شرعية رئاسة هرم الدولة قد تم الحسم فيها في انتخابات رئاسية جرت سنة 2014، مشددا على أن رئيس الجمهورية بخير وأنه يمارس صلاحياته الدستورية عاديا، لافتا إلى أن المطلوب حاليا هو الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي وتقوية أركانه والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد، والمتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية والاهتمام بقضايا المواطن الاجتماعية.