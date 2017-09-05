بن غبريط تنصح الجزائريين باختيار أميار يهتمون بقطاع التربية

شريط الاخبار
الانتـصـــــــار لــــــرد الاعتبـــــــار فقـــــــــط! بن غبريت تعبر عن ارتياحها لعودة أويحيى على رأس الحكومة البسملة إجبارية في كتب التربية الإسلامية والأخرى تحت مسؤولية المشرفين الرئيس بخير... أنتم تريدون العودة بالبلاد إلى الوراء الحكومة ترد على التقرير الأمريكي حول حرية الأديان في الجزائر وزارة الفلاحة سجل 200 حالة تعفن للحوم الأضاحي يومي العيد لا إجراءات ضريبية جديدة على المواطن في ميزانية 2018 توزيع الماء الشروب خلال العيد كان مقبولا استقرار في قيمة الدينار مقابل انخفاض في قيمة الأورو منتدى رؤساء المؤسسات يعرض خطة للتخلص من دعم الأسعار أويحيى يدافع عن مشاريع تركيب السيارات ولا تراجع عن رخص الاستيراد وفاة 14 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة مساهل يؤكد فشل مناورات المغرب في تكسير الاتحاد الإفريقي تشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضية تعفن الأضحية مباركي يدعو لتعزيز الشراكة بين التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين برمجة 29 رحلة جوية لعودة الحجاج عبر مطار وهران التزود من حقول بوثلجة بالطارف لتوفير 35 ألف متر مكعب يوميا والقضاء على التسربات ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في حجم واردات غبرة الحليب خلال 2017 الإفراج عن ملف الحصول على معادلة الشهادات والرتب الأجنبية وزارة التعليم العالي تؤكد أن برنامج التكوين الإقامي بالخارج خاضع لشروط بوتفليقة يترأس أول اجتماع لمجلس وزراء حكومة أويحيى غدا نحو تعديل قانون النقد والقرض بوكروح يريد تكرار سيناريو زروال مع بوتفليقة مواقف النواب حول تغيير تبون بأويحيى... بشاهد ما شافش حاجة ولد علي يدك آخر مسمار في نعش الرياضة الجزائرية أويحيى يجمّد عضوية بوشوارب في المكتب الوطني الرياضة الجزائرية تدخل صلب الأزمة انتحاري تيارت كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن من أزمة العزوف الانتخابي إلى العزوف عن الترشح حاكم سردينيا يدق ناقوس الخطر ويطالب بوقف تدفق الحراقة الجزائريين تخصص التشغيل الآلي للمنازل لأول مرة بالتكوين المهني أزيد من 700 ألف أستاذ ومعلم يلتحقون اليوم بمناصب عملهم الجزائر تقاوم بقوة لمنع إسرائيل من دخول الاتحاد الإفريقي تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا انطلاق حملة جمع التوقيعات لوقف العدوان السعودي على اليمن من الجزائر ولد علي قاد عملية التهديم والاختطاف للفاف والكرة الجزائرية وفد الخضر حل بقسنطينة، محرز التحق وزطشي غادر نحو العاصمة مطالب بالتحقيق في تعفن لحوم الأضاحي وكشف المتورطين الجزائر في المركز الـ 13 عربيا في ترتيب مبيعات السيارات المنظمون يتخوفون من قلة الإقبال وسيناريو مواجهة ليبيا سيتكرر
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بن غبريط تنصح الجزائريين باختيار أميار يهتمون بقطاع التربية

بن غبريط تنصح الجزائريين باختيار أميار يهتمون بقطاع التربية

  05 سبتمبر 2017 - 12:51   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
بن غبريط تنصح الجزائريين باختيار أميار يهتمون بقطاع التربية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن رزنامة الدخول المدرسي  2017 /2018  المقرر هذا الاربعاء مضبوطة بشكل نهائي، مشيرة أن إعطاء الاشارة الرسمية سيكون من ولاية ورقلة بينما سيتناول الدرس الافتتاح ترقية حس المواطنة البيئية.
وأكدت بن غبريط  في لقاء خاص مع الاذاعة الوطنية أن التحضير للدخول المدرسي  بدأ منذ جانفي 2017 بلقاءات جهوية تم خلالها تحديد عدد المناصب التي يحتاجها القطاع مع الاخذ بالاعتبار المحالين على التقاعد ، والمؤسسات الجديدة، تلتها اللقاءات الوطنية ، مؤكدة استكمال  كل الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي نهاية جوان وبداية جويلية الماضيين.
 واشارت الوزيرة إلى أن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا عقد نوما من عملية التحضير للدخول المدرسي ، موجهة تحية خاصة لكل عمال القطاع والمتدخلين في عملية سير الدورة الثانية للبكالوريا بعدما أظهروه من التزام وانضباط إلى غاية أواخر جويلية على حساب عطلهم .
وعن المشاكل التي تظهر مع بداية كل دخول مدرسي على غرار النقل المدرسي والتدفئة فضلا عن الاطعام، أوضحت بن غبريت أنه تم تناولها في لقاءات مع ممثلي وزارة الداخلية سيما الجماعات المحلية ، مشيرة إلى أن القانون الأساسي للابتدائيات الذي صدر في في أوت 2016 يحدد بدقة المهام والمسؤوليات ما بين مختلف الدوائر الوزارية.
وقالت بن غبريت إن التكفل بالإطعام  المدرسي تأخر إلى غاية الثلاثي الثاني من 2017 بسبب بعض الصعوبات والتعقيدات على المستوى المحلي ( البلديات) والتأخر في تسديد مستحقات المقاولين والممونين الذين رفضوا الاستمرار في تقديم الخدمات،وكشفت أنه تم في الـ 21 أوت الفارط  اجتماع مجلس وزاري مصغر تناول بالدراسة الدخول المدرسي تم اتخاذ اجراءات صارمة للتكفل  بملف الإطعام المدرسي والنقل المدرسي إضافة إلى رفع التجميد عن بعض المشاريع الاساسية في بعض المناطق التي عرفت ترحيل السكان وهو ما يؤكد اهتمام الدولة الجزائرية وحضورها في مثل هكذا حالات .

على المواطنين اختيار مجالس بلدية تهتم بقطاع التربية في المحليات المقبلة
 وبخصوص النقل المدرسي حملت بن غبريت السلطات المحلية مسؤولية عدم تنفيذ القرارات التي تتخذ على المستوى الوزاري ( الداخلية تخصص ميزانية هامة لشراء حافلات النقل المدرسي غير أن السلطات المحلية تفضل استئجارها من الخواص) ، مشيرة إلى أن رؤساء المجالس البلديات سيتغيرون باعتبار الجزائر مقبلة على المحليات، والمواطن يجب أن يعرف  أن وضعية المؤسسات التربوية من حيث الصيانة الاطعام والنقل المدرسيين  تحت مسؤولية البلديات  وعليهم اختيار أميار يحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم البلدية وقالت إن بعض الاميار عندهم عقدة من قطاع التربية.
استلام أكثر من 100 مؤسسة تربوية جديدة
وعن لقائها مع الشريك الاجتماعي أمس الاثنين ، أوضحت بن غبريط أنه تم الاجماع على العمل من أجل مدرسة ذات جودة ، وتم الاتفاق على إيجاد الحلول لبعض الانشغالات والمشاكل المتركمة على المستوي المحلي سيما على مستوى المديريات المحلية التي تتأخر في تسوية بعض الانشغالات ، فضلا عن التطرق الى مشكل اكتظاظ الاقسام وكشفت عن استلام 102 مؤسسة جديدة في انتظار استكمال بعض المشاريع المـتـاخرة خلال العطلة الشتوية المقبلة ، معترفة في هذا الصدد بأن وزارة التربية لم تكن لديها نظرة استشرافية في بعض المناطق التي عرفت ترحيل السكان في السنوات السابقة وهو ما سبب الاكتظاظ الذي عزته كذلك إلى معيدي السنة سيما في المتوسطات التي يصل عدد التلاميذ فيها إلى 40 داخل القسم. .
توظيف 37 ألف استاذ خلال 2017 وترقية أكثر من 2500 من العمال المهنيين
وبخصوص توظيف الأساتذة، كشفت الوزيرة أنه تم توظيف أكثر من  من 37 ألف أستاذ في قطاع التربية الوطنية سنة 2017 ، 10 آلاف منهم عن طريق مسابقة التوظيف في 29 جوان 2017، و27 ألف تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية مشددة في هذا الصدد على نزاهة مسابقات التوظيف التي لم يتم تسجيل أي طعن بخصوصها، فضلا عن تعميم استعمال القائمة الاحتياطية في توظيف الاداريين لسد الاحتياجات والمناصب الشاغرة .
 وأشارت بن غبريط إلى ترقية أكثر من 2500 موظف من العمال المهنيين إلى رتب عليا، في سابقة هي الاولى من نوعها منذ 2008.
أما عن تـامين المؤسسات التربوية، فأوضحت الوزيرة أن مصالح الوزارة تنتهج  ساسية خاصة،  اضافة إلى اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للامن الوطني من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية مشيرة إلى إعداد مشروع للوقاية ومكافحة العنف داخل المدرسة لتوفير مناخ مدرسي ملائم .

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات