المغرب تتجسس على الجزائر في باريس

كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية معطيات جديدة في قضية التحقيق مع الشرطي الفرنسي المشتبه في تقديمه معلومات إلى الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وقالت إن المعلومات التي قدمها المتهم لم تعد تتعلق فقط بالمواطنين المغاربة المصنفين خطر أو ما يطلق عليهم ملف "s"، بل تعدتها إلى معلومات قد تضر بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا حسبما عثر عليه المحققون في منزل المغربي الذي كان يتواصل معه ويدعى "دريس.".

وقد احتفظ "دريس.أ" في منزله بوثائق تشير إلى عبور مسؤول جزائري سابق رفيع المستوى عبر الحدود بين البلدين، وأيضا مذكرتين للسفارة الجزائرية حول عبور وزيرين أثناء عملهما لحدود البلد المجاور، دون أن تكشف الصحيفة عن هوية الوزيرين.

وبتاريخ 31 ماي، وجهت تهم لضابط الشرطة الفرنسي بتهمة الفساد وانتهاك السرية المهنية بعد تسريب معلومات سرية جدا، قدمها لأجهزة المخابرات المغربية مقابل استفادته من اقامة مجانية في المغرب.



