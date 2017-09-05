عودة 235 حاجا جزائريا في أول رحلة غدا

تنطلق يوم الأربعاء أول رحلة من جدة الى الجزائر تنقل 235 حاجا جزائريا وذلك بعد أداء مناسك الحج لتتبعها رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

و تم اليوم الثلاثاء عقد اجتماع تقييمي ضم رؤساء المكاتب لمختلف فروع البعثة الجزائرية للحج تم خلاله عرض نتائج مراحل اداء مناسك الحج وكذا الاطلاع على برامج الترحيل.

واوضح بوذراع زهير رئيس مكتب شؤون الحجاج بمكة المكرمة الذي تراس الاجتماع ان اول رحلة ستغادر مطار جدة باتجاه وهران ستكون يوم الاربعاء حيث تم اعداد خطة محكمة لنقل الحجاج الجزائريين وضبط رزنامة الرحلات التي ستتوالى خلال الايام القادمة.

ومن جانب اخر اكد السيد بوذراع على هامش الاجتماع تسجيل 20 حالة وفاة طبيعية بين صفوف الحجاج الجزائريين فيما لايزال نحو 15 اخرين في المستشفيات وحالتهم مستقرة على حد قوله مشيرا الى تسجيل حالة تيهان لحاج جزائري لم يتم العثور عليه لحد اليوم.