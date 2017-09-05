عودة السكن الترقوي المدعم بشكل جديد

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء، عن إعادة السكن الترقوي المدعم في صيغة جديدة،

وذكر أنّ المخطط سيأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، مضيفا بأّنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.

وتابع الوزير نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية قوله إنّ الدولة تشجع المرقّين للنهوض بمنظومة السكن الترقوي الخاص من حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار”، في المقابل، أوضح بأنّهم ملزمون ببيع السكن، أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قُدّم بسعر رمزي من قبل الدولة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني، ومن جهة أخرى، ذكر طمار في زيارته لولاية المسيلة، بأنّ لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة، وشدّد الوزير على أنّ دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب انجازها على مستوى هذه المخططات.

وأعطى طمار تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المنتشر في مدن الولاية خاصة بوسعادة، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية، باعتبارها من المؤثرات السلبية على التعمير والعمران.



