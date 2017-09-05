تكوين أعوان الجمارك في حماية التراث الوطني

أعلن ممثل المديرية العامة للجمارك الجزائرية، جمال بريكة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك في مجال الحفاظ على التراث الوطني.

وأوضح بريكة أنّ الهدف من تنظيم هذه الدورات التكوينية يتمثل في الرفع من مستوى وعي أعوان الجمارك بأهمية الحفاظ على التراث الوطني والذاكرة الجماعية، وأبرز بريكة خلال ندوة احتضنها منتدى المجاهد، بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد بمناسبة إحياء الذكرى الـ 53 لتأسيس المديرية العامة للجمارك، الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للجمارك، خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الوطني من خلال إحباط محاولات تهريب القطع التاريخية من نقود وتماثيل ومخطوطات، داعيا مختلف الشركاء، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال الحفاظ على التراث الوطني، إلى التعاون المشترك والتنسيق من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ومن جهة أخرى، ذكر بريكة أنّ مصالحه نصّبت مؤخرا مكتبا على مستوى الإدارة المركزية للجمارك يتولى مهمة جمع الأرشيف المتعلق بتاريخ إدارة الجمارك الجزائرية.

وفي السياق ذاته ذكر قدم المجاهد محمد يادي الواسمني، الذي كان أول من تقلد منصب المدير العام للجمارك الجزائرية بعد تأسيسها، شهادة عن كيفية تسيير الجمارك غداة الاستقلال، متطرقا إلى الصعوبات الميدانية التي كانت تواجه أعوان الجمارك في تأدية مهامهم.



