الكوليرا يفتك بأكثر من 600 ألف يمني منذ أفريل

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل الماضي بلغ 612703 حالات.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين لكن تم الإبلاغ عن رصد نحو ثلاثة آلاف حالة جديدة يوميا مؤخرا. ولقي 2048 شخصا مصرعهم.

ويشهد اليمن انتشارا لوباء الكوليرا لأسباب عدة، منها عدم توفر مياه صالحة للشرب لحوالي 3 ملايين شخص اضطروا للنزوح من ديارهم بسبب الاشتباكات المستمرة في البلاد منذ حوالي عامين.