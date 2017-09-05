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بعد مقتل مؤذن في تيقزيرت والاعتداء على آخر في بجاية... حجيمي:

متعصبون مخالفون للمرجعية الوطنية وراء الاعتداءات على الأئمة

  05 سبتمبر 2017 - 20:28   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الحدث
متعصبون مخالفون للمرجعية الوطنية وراء الاعتداءات على الأئمة

نقابة الأئمة ستبحث مع وزارتي العدل والداخلية تجريم الظاهرة

اتهم جلول حجيمي رئيس النقابة الوطنية للأئمة متعصبين ومتطرفين مخالفين للمرجعية الدينية الوطنية بالوقوف وراء الاعتداءات التي طالت الأئمة وأسرة المساجد مؤخرا، مشيرا إلى صعوبة حماية هذه الفئة بحكم عددها الكبير رغم اتخاذ وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات استعجالية في هذا الصدد.

 

قال جلول حجيمي في اتصال هاتفي بـ  المحور اليومي ، أمس، إن الاعتداءات التي طالت الأئمة غالبا ما تكون من طرف متعصبين ومتطرفين مخالفين للمرجعية الدينية الوطنية، وأشار بعد حادثة حرق سيارة إمام في سطيف ومقتل مؤذن متطوع في تيزي وزوي والاعتداء على آخر في بجاية، إلى أن عدد الأئمة الكبير يصعب من مهمة حمايتهم رغم اتخاذ وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات تصب في هذا الغرض، كاشفا عن استدعاء مصالح الأمن للمعتدين على فرسان المنابر وتمت إحالة البعض منهم على النيابة كما تم إيداع آخرين الحبس المؤقت، ولفت محدثنا إلى أن حوادث القتل تأتي مفاجأة ولا يُتفطن لها عكس حالات التعنيف والاعتداءات الأخرى، في إشارة منه إلى حادثة مقتل مؤذن في تيزي وزو مؤخرا، كما أكد جلول حجيمي بحث نقابة القطاع مع وزارات الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة العدل الإجراءات أو الآليات الكفيلة بالتصدي للظاهرة، مشيرا إلى ترتيب لقاءات مع هذين القطاعين الوزاريين لمناقشة مسألة تجريم الاعتداء أو المساس بالإمام ومن معه، بالإضافة إلى الترتيب أيضا لوقفات كبرى في وسط البلاد ومناطق أخرى، علما أن هذه الفئة نظمت في ولاية سكيكدة مطلع أوت الماضي، وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي الإسلامي علي الغائب بوسط المدينة، بسبب تفاقم الاعتداءات ضد الأئمة، وشهدت تدخل جلول حجيمي الذي أكد على وجوب معاقبة السلطات للمعتدين على الأئمة، مضيفا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم، مما يمنعهم من ممارسة عملهم في أمان. كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أعلنت في أوت الماضي، عن إجراءات آنية لحماية الأئمة من الاعتداءات، وكشفت مصالح نور الدين بدوي، عن إعطاء أوامر مستعجلة للولاة ومصالح الأمن الوطني، قصد ضمان أمن وسكينة أئمتنا وتوفير كل الحماية لهم والظّروف المواتية من أجل ممارسة مهامهم النبيلة، وركز البيان ذاته على أنّ الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة أفعال معزولة، وأبرزت الداخلية أنها واعية بالانشغالات الأخيرة لأئمتنا بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم والتي تبقى معزولة. أدان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الاعتداءات التي طالت الأئمة مؤخرا، وقال  إن المتشددين والمتطرفين يقودهم الحنين إلى الأوضاع التي كانت عليها الجزائر أيام العجاف والدماء والدموع والتقتيل والتذبيح والتخريب وتحطيم البنية التحتية للأمة في العشرية السوداء ، مضيفا أنهم  لن ينالوا من عزيمة أئمتنا الأجلاء وعلمائنا المخلصين وشيوخ زوايانا

زين الدين زديغة

 

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