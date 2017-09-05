في إطار مبادرة بحث استراتيجية تعاون إقليمي لضفة المتوسط

هامل يشارك في أشغال الاجتماع الثاني الخاص بالتعامل الشرطي

يشارك اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل رئيس آلية الإتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول)، بداية من اليوم على رأس وفد هام، بمقر �الأوروبول بمدينة لاهاي الهولندية في أشغال الاجتماع الثاني رفيع المستوى الخاص بمشروع التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول الشركاء من الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، في طبعته الرابعة، بحضور ممثلين عن عدة دول أعضاء وهيئات شرطية جهوية وإقليمية، بدعوة من رئيس مشروع التعاون الشرطي.

يأتي هذا اللقاء الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة لبحث استراتيجية تعاون إقليمي تمتد على مدى السنوات القادمة من أجل تعزيز سبل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لدول البحر الأبيض المتوسط، من خلال رؤية شاملة في مواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات الراهنة على دول المنطقة، حيث سيعرض هامل بصفته ضيف شرف هذه الطبعة، خلال مشاركته في هذا الاجتماع، آفاق التعاون الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون لدول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في عدة مجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما سيتناول في السياق ذاته أهمية تعزيز سبل التعاون الشرطي الجهوي، الإقليمي والدولي للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالثلاثية الجرائم السيبرانية الإرهاب والتطرف - الهجرة غير الشرعية ، وكذا الجرائم الأخرى ذات الصلة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المالية والاقتصادية.