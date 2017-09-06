عقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ينتظر أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،هذ الأربعاء،اجتماعا لمجلس الوزراء وفق ما أعلنه الوزير الاول أحمد أويحيى الأثنين الماضي.

وأوضح الوزير الأول أحمد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني أن من بين النقاط المدرجة في إجتماع مجلس الوزراء، مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "سيتم عرضه أمام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام".

وأضاف الوزير الأول انه "سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الاسبوع" في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته."

ويأتي عرض مخطط عمل الحكومة في ظرف يتميز بالنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء يوم المجاهد حيث دعا إلى" التجند و التضامن والحوار المتواصل بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين و الاقتصاديين من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار البترول منذ أكثر من ثلاث سنوات".