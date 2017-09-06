إيقاف مهرب ببسكرة

أوقفت مفرزة للجيش ، اليوم الأربعاء، مهرب كان على متن شاحنة محملة بـ30 قنطار من مادة التبغ.

وافاد وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، من إيقاف مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ30 قنطار من مادة التبغ.

وأضاف ذات البيان، أن وحدات حرس السواحل بتنس أحبطت، محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاص، فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وورقلة وغرداية، فيما ضبطت عناصر الدرك الوطني بغيليزان ومستغانم، 4394 وحدة من مختلف المشروبات.