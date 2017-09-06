بن صالح و السفير اللبناني يبحثان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

شكلت العلاقات الثنائية المتميزة والتنويه بالتعاون المثمر بين الجزائر و لبنان محور المحادثات التي جرت اليوم الأربعاء بالجزائر لدى الاستقبال الذي خص به رئيس مجـلس الأمـة عبـد القادر بـن صالـح السفير اللبناني بالجزائر غسان المعلمي حسب ما افاد به بيان للمجلس.

و اوضح ذات المصدر ان اللقاء "كان مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة والتنويه بالتعاون المثمر في شتى المجالات"ي كما كان فرصة لاستعراض جوانب من الأوضاع الخاصة في المنطقة وتأكيد حرص البلدين على عودة الاستقرار إليها.و يذكر ان السفير اللبناني أدّى زيارة وداع لرئيس مجلس الامة على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.