اعتقال خلية داعشية إسبانية - مغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية الإسبانية والمغربية من اعتقال خلية داعشية مؤلفة من 6 أشخاص كانوا يعدون لهجمات واسعة النطاق بعد أن تدربوا على عمليات قتل وقطع رؤوس بأسلحة بيضاء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنها فككت بالتنسيق مع المغرب، خلية إرهابية مؤلفة من مواطن إسباني من أصل مغربي والذي اعتقل في مليلية وخمسة مغاربة في المغرب.

وأضافت الوزارة في بيان أن "التحقيق الذي أجرته المديرية العامة في المغرب أظهر أن المجموعة خططت لهجمات إرهابية واسعة النطاق وعقدت اجتماعات ليلية سرية قامت خلالها بدورات تدريب ومحاكاة عمليات قتل عبر قطع الرأس باستعمال أسلحة بيضاء".

من جهتها أفادت وزارة الداخلية المغربية بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من خمسة عناصر موالين لتنظيم "داعش"، في إطار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشارت الوزارة المغربية إلى أن "المشتبه بهم أوقفوا في منطقة بني شيكر القريبة من مدينة الناظور، من بينهم إسباني مغربي الأصل يقيم بمدينة مليلية. وأن العملية الاستباقية تزامنت مع قيام المصالح الأمنية الإسبانية بمليلية بإيقاف شريك آخر لعناصر هذه الخلية الإرهابية، والتي أكدت التحريات أن أعضاءها ينشطون في استقطاب وتجنيد شباب لمصلحة التنظيم".