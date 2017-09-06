تفكيك خلايا الإرهاب والهجرة يؤرق إيطاليا

رفع مستوى التنسيق الأمني بين روما والجزائر

ألزمت التهديدات الأمنية التي تعيشها العديد من الدول الأوربية حاليا القادة في روما بالتعويل على التنسيق والتبادل الأمني مع الجزائر في مكافحة الإرهاب، استكمالا للتعاون الذي شُرع فيه مع بعض العواصم الكبرى هناك منذ الهجمات الإرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وأخيرا إسبانيا.

ترجم هذا التعاون من خلال اللقاءين اللذين جمعا وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الساعات القليلة الماضية، بكل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، حيث بحث مع الأخير مختلف المحاور المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية، علما أن الشرطة الجزائرية باتت تمتلك خبرة معتبرة في مكافحة وتفكيك الجماعات الإرهابية في الوسط الحضري وشبكات دعمها التي قضت مضاجع الأوروبيين في الفترة الأخيرة، وهي التي تجنبت مؤخرا عملية انتحارية كانت ستستهدف مقر الأمن الولائي لولاية تيارت وقبلها في قسنطينة، واتفق الطرفان في هذا الصدد على ضرورة دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الأمني. أما مع وزير الخارجية فتطرق المسؤول الإيطالي إلى العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية العابرة للأوطان والاستقرار في ليبيا التي تمثل صداعا حقيقيا للسلطات في روما التي تتوجس من تسلل مشبوهين بتنفيذ عمليات إرهابية في فرنسا وباقي أوروبا اليها، وتتخوف أيضا من دخول إرهابيين وسط المهاجرين المتدفقين عليها من السواحل الليبية، وبالتالي فهي تحتاج إلى قوائم أو أسماء إرهابيين مبحوث عنهم ومعلومات عن أشخاص يحتمل تنقلهم إلى أوروبا عبرها لتنفيذ أعمال إرهابية. وأكد وزير الداخلية الإيطالي عقب اللقاء بمساهل أن الجزائر تمتلك تجربة ثمينة في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف أن الأمر يتعلق بمقاربة متعددة الأبعاد تراعي مختلف الجوانب ليس فقط المكافحة، لكن أيضا الوقاية، من خلال استراتيجية ترمي إلى تخفيف حدة التهديد لاسيما التطرف الديني، وأشار بخصوص الأزمة الليبية إلى أن الجزائر وإيطاليا مهتمتان باستقرار هذا البلد، لأن استقرار ليبيا أمر مهم بالنسبة لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

يشار إلى أن أجهزة الأمن في بعض العواصم الأوروبية تعترف بحنكة نظيرتها الجزائرية في مكافحة الإرهاب واستئصاله وتطلب معلومات أمنية عند الحاجة، خاصة أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية أنتربول ، وتربطها علاقات مع المكتب الأوروبي للشرطة اليوروبول .