تطرق خلاله لعدد من مشاريع القوانين

بوتفليقة يعقد ثاني مجلس وزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة

اللقاء أسقط دعوات تطبيق المادة 102 والتشكيك في تدهور وضعه الصحي

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثاني مجلس وزراء هذه الصائفة، لعرض برنامج عمل حكومة أحمد أويحيى، بعد العرض الذي قدمه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون يوم 14 جوان، والذي صادقت عليه غرفتا البرلمان في أواخر الدورة الماضية.

كما وعد به الوزير الأول أحمد أويحيى فقد التقى بوتفليقة بالطاقم الحكومي أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء، عرض فيه برنامج عمل الحكومة وكذا مجموعة من القوانين بالإضافة الى استعراض سير بعض المشاريع التنموية على غرار تقييم مشروع إنجاز جسر الصالح باي بولاية قسنطينة، ليضع هذا الاجتماع حدا لكل التأويلات ويسكت الأصوات نهائيا حول تدهور الوضعية الصحية للرئيس، وخصوصا دعاة تطبيق المادة 102.

الحرس الرئاسي على طول الطريق السريع الدار البيضاء - زرالدة

أحيط الطريق السريع الدار البيضاء-زرالدة بحراسة أمني مشددة تحسبا لمرور موكب رئيس الجمهورية من إقامة الدولة بزرالدة وصولا إلى قصر الرئاسة بالمرادية، وقد اصطف الحرس الرئاسي بهندام رسمي على طول الطريق كما تم حراسة كل الجسور التي تقطع الطريق السيار بحراسة خاصة، في حين ضمنت مصالح الشرطة سهولة حركة المرور، خصوصا أن يوم أمس تزامن مع الدخول المدرسي والتحاق نحو مليون تلميذ بالعاصمة بمقاعد الدراسة، وقد دخل الرئيس إلى قاعة اجتماعات المجلس التي التقى فيها بطاقم الجهاز التنفيذي الذي سارع أغلبهم إلى انهاء خرجاتهم الميدانية وكذا لقاءاتهم كما كان الحال لوزيرة التربية نورية بن غبريت التي عادت إلى العاصمة قادمة من ورقلة حيث أعطت إشارة الدخول المدرسي وكذا الحال لوزير العمل والتشغيل ووزير المالية الذي أشرف على التوقيع على اتفاقية تتعلق بإعادة جدولة ديون مؤسسات أونساج و كناك ، ولم يكن يسمح بحي المرادية بأعالي المرادية سوى سفارات أعوان الشرطة اللذين كانوا يسهلون حركة المرور.

برنامج حكومي يفتح مجالا للمصالحة الاقتصادية

وصادق مجلس الوزراء أمس على مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وكذا على عدة مشاريع وقوانين هامة على رأسها تعديل قانون النقد والقرض والقانون العضوي المحدد لاختصاصات مجلس الدولة والقانون المتضمن الإدماج الاجتماعي للمساجين.

وتضمن مخطط عمل الحكومة الذي يندرج في إطار مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، الاعتماد على نمط النمو الجديد المعتمد وخريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية المصادق عليهما في جويلية 2016، وهو الذي جاء ليسطر خريطة طريق ومحاور عمله في سياق يتميز بمواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات المواطنين الاجتماعية في إطار السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة بدفع من رئيس الدولة.

ويرتكز مخطط عمل الحكومة على عدة محاور تتمثل في الحفاظ على أمن البلد واستقراره ووحدته، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة التسيير، كما ستسعى الحكومة من خلال هذا المخطط إلى الحفاظ على حركية النمو وتنويع الصادرات وتعزيز التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية، وكذا الحفاظ على قدرات الدفاع الوطني وتطبيق سياسة خارجية يحددها رئيس الجمهورية في كنف احترام الثوابت الدبلوماسية للبلد، علما أن عرض مخطط عمل الحكومة يأتي أيضا في ظرف يتميز بالنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء يوم المجاهد إلى التجند والتضامن والحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع اسعار البترول منذ أكثر من ثلاث سنوات .

أويحيى ينزل بمخططه للبرلمان الخميس القادم

وبعد المصادقة على وثيقة عمل حكومة الوزير الأول من طرف مجلس الوزراء سيتم عرض مخطط عمل الحكومة الجديدة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخميس لمناقشته وإثرائه قبل المصادقة عليه.

الموافقة على انجاز قرابة 23 ألف وحدة سكنية

كما صادق مجلس الوزراء على مشاريع عقود بالتراضي لإنجاز 22 ألف و900 سكن بالتراضي، وذلك تجسيدا لبرنامج الرئيس في قطاع السكن، ويهدف هذا الأخير للتقليل من وقع أزمة السكن على الجزائريين وتوفير مسكن لائق بهم، خاصة وأن الحكومة تواصل مساعيها للقضاء على البناء الهش والشاليهات وغيرها عبر مختلف الصيغ السكنية.

قانون النقد والقرض يفتح مجال تمويل جديد للاقتصاد

سيسمح تعديل قانون النقد والقرض المصادقة عليه بفتح المجال أمام التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني، أي أنه سيبحث عن طرق جديدة للتمويل والدفع بعجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.