الارهابيان أبو دجانة والمثنى يسلمان نفسيهما في جيجل

سّلم إرهابيين خطيرين للسلطات العسكرية بجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، صبيحة اليوم 08 سبتمبر 2017، ويتعلق الأمر بالمسمى "ب. عبد الحكيم" المكنى "أبو دجانة" والذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1992، والإرهابي المسمى "ق.يزيد" المكنى " المثنى" هذا الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإجرامية سنة 1993. وكان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و ستة(06) مخازن مملوءة.

تجدر الإشارة، أن عائلة الإرهابي "ق.يزيد" والمتكونة من الزوجة وخمسة (05) أبناء كانت قد سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل يوم 30 جوان 2016 ودعته لتسليم نفسه والرجوع إلى كنف عائلته.

بالمناسبة، تدعو وزارة الدفاع الوطني من تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.