توقيف مهربين اثنين ببسكرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم الخميس, من توقيف مهربين ببسكرة وحجز سيارتين محملتين بـ1500 علبة سجائر وإحباط محاولات تهريب 7686 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف, حسب ما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 07 سبتمبر 2017ي مهربين ببسكرة وحجزت سيارتين محملتين بـ1500 علبة سجائر, كما أحبطت بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب 7686 لتر من الوقود".

وبتمنراست, أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي "سبعة مهربين و حجزت سيارة رباعية الدفع وكاشفين للمعادن, كما حجز عناصر الدرك الوطني, بالتنسيق مع حراس الحدود بتلمسان 80 كلغ من الكيف المعالج, فيما تم توقيف ثمانية أشخاص ضبطت بحوزتهم خمس بنادق صيد بطريقة غير شرعية ببني ونيف بالقطاع العملياتي بشار".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود "25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الوادي, غرداية, بشار وتلمسان".