الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية مسلمي الروهينغا

أعربت الجزائر اليوم الجمعة عن "انشغالها العميق" إزاء أعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الاعلامية والمرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار داعية حكومة ميانمار ل"حماية مواطنيها الروهينغيا بشكل عاجل".

وفي رد فعل للمعلومات المتداولة من طرف مصادر عديدة مفادها ارتكاب اعمال عنف ضد مسلمي الروهينغيا في ميانماري أكد بن علي شريف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريحه لوأج أن "المآسي التي تجري في ميانمار بعيد عن الاعين والتي يتعرض اليها مسلمو الروهينغا بلغت درجة لا توصف من البشاعة حسب المعلومات التي تتناقلها العديد من المصادر الاعلامية" مؤكدا ان "هذا العنف يعد مصدر انشغال كبير" بالنسبة للجزائر.

وأردف يقول في هذا الصدد "ندعو حكومة ميانمار لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتسليط الضوء على اعمال العنف هذه والقيام بدورها في حماية مواطنيها من الروهينغيا المسلمين".

وخلص الى ان المجتمع الدولي مدعو ايضا الى "تحرك عاجل في إطار مجلس الامن الاممي والمحافظة السامية للاجئين لوضع حد للعنف الممارس ضد هؤلاء السكان والوقاية من مأساة انسانية باتت محاورها ترتسم كل يوم أكثر".