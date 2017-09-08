الجزائر ترفض اعتماد قنصل اسباني جديد

لم توافق الجزائر على اعتماد الدبلوماسي خوسيه ماريا ريداو، الذي اقترحته الحكومة الاسبانية لشغل منصب قنصل اسبانيا في الجزائر العاصمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الباييس" الاسبانية، وهو الإجراء الذي قد يكون سابقة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية.

ولم توضح الجزائر أسباب رفضها اعتماد هذا الدبلوماسي الاسباني، وليست ملزمة بذلك وفقا لما تنص عليه معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية، وحسب ما نشره الموقع الالكتروني كل شيء عن الجزائر، فإن الأطروحات التي يدافع عنها "ريداو" والتي تساند المغرب قد تكون وراء قرار السلطات الجزائرية، إضافة إلى اهتمامه بالكاتب "البارت كاميس" وصداقته مع الكاتب خوان غويتيسولو الذي أقام في المغرب لأكثر من عشرين سنة، والذي توفي شهر جوان الماضي، قد تكون من أسباب وراء عدم اعتماده قنصلا لإسبانيا في الجزائر.