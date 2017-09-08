حركة حمس ستخوض المحلية المقبلة مواصلة لتجسيد المسار الانتخابي الديمقراطي

صرح رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة يوم الجمعة من قسنطينة بأن تشكيلته السياسية ستخوض الانتخابات المحلية المقبلة المزمعة في 23 نوفمبر المقبل رغبة منها في "مواصلة تجسيد المسار الانتخابي الديمقراطي" وفي كلمته خلال لقاء للهيئات الانتخابية الولائية ل9 ولايات شرقية بقاعة المحاضرات لقصر الثقافة "محمد العيد آل خليفة" أوضح مناصرة بأن حركة مجتمع السلم "ستقدم قائمة تنافسية 30 بالمائة منها من فئة الشباب المؤهلين الذين يتمتعون بالقدرة على التواصل مع المواطنين وإقناعهم من خلال تقديم برامج محلية تخدم المواطن".

وتحدث رئيس ذات التشكيلة السياسية عن وجود أطراف تسعى خلال هذه "الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد للتشويش على الموعد الانتخابي المقبل" معرجا على ما وصفه ب"الإرهاب المعولم" الذي يسعى ل"جر الجزائر نحو الغوص في مستنقع الاقتتال."

وأضاف مناصرة "نحن نعول على وعي الشعب لحماية البلاد" معتبرا إياه "عنصرا محوريا" في الاستحقاق الانتخابي المقبلي قبل أن يعرب عن رغبته في فتح باب النقاش عقب الانتخابات المحلية حول قانون البلدية والولاية والجباية المحلية

مع محاولة إيجاد حلول للمشاكل الراهنة بالبلاد.

كما أشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن تشكيلته السياسية "ستتعامل مع الانتخابات المقبلة بجدية" داعيا إلى "تنظيم انتخابات نزيهة تتيح التداول السلمي على إدارة المجالس المحلية وتدعم صلاحياتها."

وأردف بأن حركة مجتمع السلم "لن تحيد عن مواقفها وستقاوم العزوف والتشويش والفوضى والإرهاب من خلال نضالها السياسي والسلمي والمشاركة عبر كل القنوات السياسية المتاحة".