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الجيش يدعو الدمويين لاغتنام الفرصة والعودة إلى جادة الصواب

الإرهابيان «أبو دجانة» وبالمثنى» يسلمان نفسيهما بجيجل

  08 سبتمبر 2017 - 20:49   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الحدث
الإرهابيان «أبو دجانة» وبالمثنى» يسلمان نفسيهما بجيجل

سّلم الإرهابيان الخطيران المدعوان «أبو دجانة» «والمثنى» نفسيهما، أمس، لقوات الجيش الشعبي الوطني بجيجل في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، بعد أكثر من 23 سنة قضياها في الجبل، في حين دعت وزارة الدفاع الوطني من تبقى من الإرهابيين إلى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان.

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الإرهابيين الخطيرين «ب.عبد الحكيم» المكنى «أبو دجانة» الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1992، والمسمى «ق.يزيد» المكنى « المثنى» الذي التحق بالجماعات الإجرامية عام 1993، قد سلما نفسيهما لقوات الجيش الوطني الشعبي أمس، في جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، وكان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن مملوءة، حسبما أفاد به بيان للوزارة، وأضاف المصدر أن عائلة الإرهابي «ق.يزيد» المكونة من الزوجة وخمسة أبناء كانت قد سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل في 30 جوان 2016 ودعته لتسليم نفسه والرجوع إلى كنف عائلته، ليستجيب هذا الأخير لنداء عائلته ويقرر تطليق العمل الإرهابي، دون إغفال الحصار الشديد المفروض على معاقل الإرهابيين من طرف مفارز الجيش هناك وصعوبة مواصلة العيش في فلول الإرهاب، مما حتم عليهم إلقاء السلاح. وفي ذات السياق، دعت وزارة الدفاع الوطني من تبقى من الإرهابيين إلى اغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، وحثتهم على الاستفادة من التدابير القانونية سارية المفعول، على غرار كثيرين ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية. 

 13 إرهابيا يسلمون أنفسهم للجيش منذ بداية 2017

 ارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ بداية العام الجاري إلى 13 إرهابيا حسب مصادرنا، منهم 10 خلال السداسي الأول من 2017 وآخر شهر جويلية واثنان في أوت المنقضي. أما عن نشاط وحدات الجيش عبر مختلف النواحي العسكرية في شهر أوت المنقضي، فقد تم القضاء على إرهابيين وتوقيف 3 آخرين حسبما أفادت به افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، بالإضافة إلى إلقاء القبض أيضا على ثلاثة عناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية، وكذا 152 مهرب و779 مهاجر غير شرعي و23 تاجر مخدرات، مع تدمير 33 «كازمة» وحجز أكثر من 3300 كلغ من الكيف المعالج و100 غرام من الكوكايين وأزيد من 120 ألف لتر من الوقود الذي كان موجها للتهريب، فضلا عن 30 سيارة رباعية الدفع و14 شاحنة و3 سيارات و8 دراجات نارية. 

 حجز ترسانة حربية وإجهاض عمليات استعراضية

 حجزت قوات الجيش ترسانة حربية خلال أوت الماضي، تمثلت في 4 صواريخ مضادة للدبابات، 6 مخازن ذخيرة، مقذوف هاون، 534 خرطوشة من مختلف العيارات و66537 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى قاذف صواريخ «أر بي جي 7»، ثلاث قاذفات «أر بي جي 2»، خمسة رشاشات «بي كا تي»، ثلاثة رشاشات «أف أم بي كا»، سبعة رشاشات من نوع «أر بي كا»، إضافة إلى رشاش من عيار 14.5 مم، فضلا عن 34 بندقية آلية من نوع «كلاشنيكوف»، 19 بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف»، بندقية قاذفة للقنابل، سبعة بنادق تكرارية وتسع بنادق صيد. كما استرجعت مفارز الجيش في عملياتها الميدانية -حسب المصدر دائما- بندقيتين مضختين، بندقية صيد بحرية، هاون، أربعة مسدسات آلية، 45 قنبلة تقليدية الصنع، 35 لغما تقليديا، قنبلة يدوية، 80 كلغ من المواد القابلة للتفجير و12 هاتفا نقالا مجهزا للتفجير. 

   زين الدين زديغة   

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