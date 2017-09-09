الجيش الأفغاني يقضي على حوالي 120 مسلحا

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن الجيش الوطني تمكن خلال أمس، من قتل ما لا يقل عن 119 مسلحا، بما في ذلك 19 إرهابيا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها في الإنترنت، أن عناصر داعش قتلوا في قضاء اشين بمقاطعة نانجارهار على الحدود مع باكستان.

كما تمكن الجيش الأفغاني بحسب البيان، من قتل 58 مسلحا من الجماعات المسلحة المتطرفة المختلفة العاملة في مقاطعة نورستان الحدودية في شرقى البلاد. ولم تتطرق الوزارة إلى الخسائر بين العسكريين الأفغان.