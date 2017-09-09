وفاة 12 شخصا و اصابة 29 اخرين بجروح في حوادث المرور خلال يومين

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 29 اخرون بجروح في عدة حوادث المرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم حصيلة لمصالح الحماية المدنية

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور على مستوى ولاية البيض بوفاة 03 أشخاص و اصابة 05 أخرين بجروح على إثر حادثي(02) مرور من بين 13 حادث مسجلا في الفترة الممتدة ما بين (07 و 09 سبتمبر) الجاري

كما تدخل جهاز حراسة الشواطئ و السباحة التابع للحماية المدنية من اجل انتشال ضحية (01) متوفي غرقا في البحر خلال نفس الفترة بولاية مستغانم, و يتعلق الامر بشاب يبلغ من العمر 25 سنة توفي بشاطئ سيدي محجوب ببلدية مستغانم.كما قامت نفس المصالح خلال نفس الفترة بإخماد 10 حرائق في عدة ولايات