دفعة من الملازمين الأوائل للشرطة يؤدون اليمن القانونية

أدت صبيحة يوم السبت، الدفعة 12 للملازمين الأوائل للشرطة اليمين القانونية على مستوى مقر مجلس قضاء البليدة، تحت اشراف مراقب الشرطة مدير التعليم والمدارس، وبحضور مدراء مركزيون وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، وحضر أداء اليمين للملازمين الأوائل، مدير المدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة، وإطارات من سلك القضاء.

وتلقت الدفعة المتكونة من 128 ملازم أول للشرطة منهم 30 ملازما أول إناث، تكوينا دام 24 شهرا بالمدرسة التطبيقية للأمن بالبليدة، وشمل التكوين النظري، القانون العام والخاص والقانون الدستوري والاطلاع على اللوائح والتنظيمات المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وذلك وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، إلى جانب التكوين التطبيقي من خلال احتكاكهم بزملائهم في الميدان، كما تمكنهم هذه الفترة من التحكم في مختلف الإجراءات الشرطية والإجراءات الجزائية لاسيما التطبيقية منها.

ويسمح هذا التكوين للمتخرجين من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام، وكذا توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته، مع الحفاظ على النظام العام في المجتمع.

وتعد اليمين القانونية لرجل الشرطة التزاما، وشرفا ومبدأ أساسيا من مبادئ أخلاقيات المهنة.