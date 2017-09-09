بعيدا عن الزحام والضيق والمشقة التي عاشها الآخرون

أزيد من 1300 جزائري «تقلشوا» في فنادق وخيم راقية بالبقاع المقدسة

بعيدا عن الزحام والضيق والمشقة ومعاناة الحجاج الجزائريون في مخيمات منى هذا العام وتردي الخدمات في بعض الفنادق المخصصة للبعثة، قضى حجاج آخرون أجلّ أيام حياتهم في مخيمات راقية مصنفة في خانة 5 نجوم بالمشاعر المقدسة، فالحديث هناك لا يدور إلا عن فخامة ورقي تصل إلى حد الترف الذي تقدمه أكبر فنادق العالم.

إذا كانت السلطات في الجزائر حسبما أعلن عنه مسؤولو الديوان الوطني للحج والعمرة سابقا قد وزعت «كوطة» بـ 1300 مكان للأثرياء على وكالات السياحة والأسفار فقط نظرا لسعة الإقامات الخاصة هناك، إلا أنهم قد يتجاوزون هذا العدد باعتبار أن بعض الوكالات توفر لحجاجها من المقاولين والسياسيين ورجال الأعمال والتجار والمستوردين تأشيرات مجاملة مقابل تنقلهم في صنف «حج الأثرياء» كما يطلق عليه وتمكنيهم من خدمات راقية جدا بعيدة كل البعد عن تلك التي يستفيد منها نظراؤهم العاديون أو حجاج القرعة، إذ توفر لهم إقامات في فنادق فخمة جدا ونقل خاص وكذا إقامة في خيم راقية مقابل دفع أموال معتبرة، وتمكينهم من إقامة قصيرة تدوم لأسبوع أو أكثر. وتكلف الإقامة في فندق فاخر بجوار الحرم المكي أكثر من 150 مليون سنتيم للفترة الممتدة بين الأول و14 من ذي الحجة، في حين يتجاوز النزول في إقامة «هانوفا» بالمشاعر المقدسة أيام الحج الأكبر على سبيل المثال أكثر من 100 مليون سنتيم. ورغم تكتم وكالات الأسفار الجزائرية المنظمة لهذا النوع من الحج عن التكلفة الحقيقية له، إلا أن وسائل إعلام سعودية كسرت هذا الحاجز وعرضت صورا للخدمات المقدمة في خيم المشاعر المقدسة الراقية، وأشارت صحيفة عكاظ السعودية لوجود مخيمات فارهة للحجاج من «فئة 5 نجوم» خصصت لـ 80 ألف حاج من دول عربية عديدة، يتمتع المقيمون فيها بخدمات على غرار تلك التي تقدم في الفنادق الفخمة في جميع أنحاء العالم، وأضافت أن شارعا واحدا يجمع الخيام العادية والراقية، غير أن الفرق يكمن في التجهيزات والخدمات والقرب من جسر الجمرات، إذ تجد في بداية الشارع باتجاه مزدلفة مخيمات خصصت للبعثات وحجاج القرعة والحج العادي، وكلما اقتربت أكثر من الجمرات وجدت تطورا في الخدمات حتى تتملكك الدهشة في نهاية الشارع، إذ تُفاجأ بمخيمات لحجاج الدولة نفسها لكنها تختلف كليا عنها حسب «عكاظ» دائما، التي أردفت أن المربع المجاور لمنشأة الجمرات بات علامة فارقة في مشعر منى، ففيه أفخم المخيمات وأرفعها خدمة، فهي ملتقى رجال الأعمال والسياسيين والدبلوماسيين والمشاهير من فنانين ورياضيين ودعاة، وتابعت مضيفة أن على أبواب هذه المخيمات الراقية يقف حراس من الأمن لمنع أي غريب من مجرد إشباع نظره بما لذ وطاب من داخلها، فيما تصطف أمام بوابتها المكسية بالرخام والورود والإضاءات الملونة عربات صغيرة مخصصة لنقل العاجزين من الحجاج الراغبين في رمي الجمرات.

نمط آخر من الحياة داخل الخيم الراقية

حسبما أشارت إليه «عكاظ»، فإن جانبا آخر من الحياة يدور داخل الخيم سالفة الذكر، إذ تصطف على الجانبين كراسٍ بيضاء ذات استخدام متعدد، للجلوس أو النوم وأخرى للتدليك، ويتوسط الخيمة «بوفيه» ضخم يحمل من أصناف الطعام كل ما يخطر على البال، في حين ينتشر حول الحجاج عدد كبير من الخدم يوزعون العصائر والحلوى الطازجة والمثلجات باهظة الأثمان.

هكذا يؤدي الأثرياء حجهم

يكشف المصدر طريقة أداء هؤلاء الحجاج لمناسكهم، حيث يتنقل أغلب هؤلاء إلى البقاع المقدسة بطائرات خاصة، ويقصدون المدينة المنورة لمدة يوم واحد في السابع من ذي الحجة، ثم يتجهون إلى مكة المكرمة في اليوم الثامن لأداء الطواف والسعي، وفي ليلة التاسع يتم نقلهم بحافلات خاصة تحوي أعلى درجات الرفاهية لمخيماتهم في عرفة التي تضاهي فنادق خمس نجوم، ويكتفي المتعجلون بالمبيت لمنتصف الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون لرمي الجمرات والاتجاه للحرم قصد الطواف والسعي في الليلة نفسها والعودة بعدها لفنادقهم قبل صلاة فجر يوم العيد، كما يكتفي هؤلاء بيومين فقط في منى للإسراع في العودة لمشاغلهم، مع مكوث عدد آخر لثلاثة أيام.

أكثرهم ليبيون ومغاربة وخليجيون

تتراوح تكلفة هذا النوع من الحج بين 80 ألفا و100 ألف ريال للشخص، حسب الخدمات، والنسبة الأعلى من حجاج هذه الفئة من المصريين والخليجيين والليبيين والمغاربة والمنحدرين من بلاد الشام.

زين الدين زديغة