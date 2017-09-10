توقف حركة القطارات بسبب الأمطار

توقفت القطارات صباح اليوم عن العمل لأكثر من 3 ساعات، في الضاحية الغربية للعاصمة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية ، حسب الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة التي أكدت أن التوقف جاء بعد عطب تقني بمحطات بئر توتة وبابا علي في العاصمة

و يتمثل العطب التقني في سقوط بعض أغصان الأشجار على الأعمدة الكهربائية وموزعات الكهرباء بالمحطات المذكورة ، وهو الأمر الذي أدى إلى انقطاع التزويد القطارات بالكهرباء، وتوقفها بشكل تام ما بين الساعة الخامسة إلى غاية الثامنة صباحا.وبلغ عدد الرحلات التي تعطلت بسبب العطب التقني 10 رحلات ذهابا وإيابا