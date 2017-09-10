قطر تلغي التأشيرات أمام الجزائريين بشروط

أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، الأحد، تدابير جديدة تتعلق بدخول مواطني المغرب والجزائر إلى قطر، من خلال حصولهم على تأشيرة دخول عند الوصول إلى أحد المنافذ القطرية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، أنه يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لقطر من مواطني المغرب والجزائر أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية في بريطانيا، أو أمريكا، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية "شنغن" (الاتحاد الأوروبي) أو دول مجلس التعاون الخليجي.

والإجراء الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في 15 سبتمبر الجاري، سيتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب بالإنترنت قبل السفر خلال 48 ساعة على الأقل عبر الموقع الإلكتروني.

وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة (أو تذكرة لرحلة متابعة)، وصورة من جواز السفر بما يثبت أنه ساري المفعول لستة أشهر على الأقل.