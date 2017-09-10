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تمكنوا من التسلل إلى الغرب الجزائري

الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب

  10 سبتمبر 2017 - 19:42   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
الأمن يشن حملة بحث عن إرهابيين من داعش من بينهم أربعة أجانب

تشن الأجهزة الأمنية الجزائرية حملة بحث واسعة النطاق في العديد من الولايات الغربية على غرار ولاية تيارت، سعيدة، غليزان وتيسمسيلت بحثا عن إرهابيين من  داعش  تمكنوا من التسلل إلى ولايات الغرب الجزائري قادمين من منطقة البويرة معقل هذا التنظيم في الجزائر.

 

قال مصدر أمني مطلع إن الأجهزة الأمنية تبحث عن 7 إرهابيين جزائريين و4 أجانب يعتقد أنهم تمكنوا من التسلل عبر جبال المدية وصولا إلى عين الدفلى من أجل إحياء النشاط الإرهابي في الغرب الجزائري، حيث تتزامن عمليات البحث والتحري هذه مع الضربات الموجعة التي تتلقاها الجماعات الإرهابية، بتفكيك العشرات منها وخلايا الدعم والإسناد التابعة لها إلى جانب حجز كميات كبيرة من الأسلحة الحربية التي كانت موجهة للمجموعات الإرهابية، كما أن التنظيم الارهابي المسمى  داعش  لم يتمكن من وضع قدم له في الجزائر.

وقد اعترف تنظيم الدولة  داعش  بفشله الذريع في استقطاب الجزائريين وتكوين خلايا نائمة وفروع له بالجزائر، وانتقل من استراتيجية التجنيد إلى التحريض ضد الأنظمة والحكام في كل من الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا في توجّه ينم عن فشله الذريع في إيجاد مكان له في هذه الدول.

وكان تنظيم  داعش  قد بث مؤخرا، اصدار مرئي تحت عنوان  سحروا أعين الناس واسترهبوهم ، هاجم فيه أنظمة المغرب الكبير على رأسها الجزائر وتونس، حيث أظهرت صورة مسربة من الإصدار المرئي الذي أطلقته ما يسمى  ولاية الخير  في تنظيم الدولة، وتم حذفه من موقع  يوتوب  ومواقع  جهادية  أخرى، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إضافة الى العاهل المغربي محمد السادس بلباس الإحرام والرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، بما يوحي بفشل استراتيجية  داعش  باختراق الجزائر ودول مغاربية أخرى، وتأنيب غير مباشر لبعض الخلايا النائمة في انشاء فروع لها على ما أطلق عليه التنظيم سابقا  ولاية الجزائر  التي قضت فيها قوات الجيش الشعبي الوطني على أول جماعة سمت نفسها  جند الخلافة  وبايعت  داعش ، في شريط فيديو مصور أعلنت فيه مسؤوليتها عن اختطاف الرعية الفرنسي هارفي غوردال في سنة 2014، وهذا دون إغفال وقوع بعض الحالات الشاذة لجزائريين غرر بهم وتم تسفيرهم لجبهات القتال في سوريا والعراق تحت ذريعة الجهاد ونصرة إخوانهم في الدين ضد الطواغيت وغيرها من المصطلحات التي باتت التنظيمات الإرهابية تستعملها لجلب التعاطف معها. وتبقى أرض الجزائر عصية على  داعش  حسب متتبعين لنشاط هذا التنظيم الإرهابي في إفريقيا والمغرب العربي، حيث بائت كل محاولاته بإنشاء فروع له بها بالفشل.

زين الدين زديغة

 

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