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بداية تطبيق القرار في 15 سبتمبر الجاري

قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط

  10 سبتمبر 2017 - 19:46   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
قطر تلغي تأشيرة الدخول أمام الرعايا الجزائريين بشروط

سيتمكن الجزائريون الراغبون في زيارة دولة قطر من الحصول على تأشيرة ولوج هذا البلد عن الوصول إلى إحدى المنافذ البرية القطرية، في إطار إجراءاتها الرامية لدعم السياحة وجلب أكبر عدد من رعايا دول المغرب العربي. زين الدين زديغة

 

أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، الأحد، تدابير جديدة تتعلق بدخول مواطني الجزائر والمغرب إلى قطر، من خلال حصولهم على تأشيرة دخول عند الوصول إلى أحد المنافذ القطرية، وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، أنه يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لقطر من مواطني المغرب والجزائر أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية في بريطانيا، أو أمريكا، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية  شنغن  الاتحاد الأوروبي أو دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن الإجراء الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في 15 سبتمبر الجاري، سيتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب بالإنترنت قبل السفر خلال 48 ساعة على الأقل عبر الموقع الإلكتروني، وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة أو تذكرة لرحلة متابعة، وصورة من جواز السفر بما يثبت أنه ساري المفعول لستة أشهر على الأقل.

وأضاف البيان أنه بهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ 30 يوماً أخرى من داخل قطر، أما في حالة مغادرة الزائر فيتوجب على المسافر الإقدام مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر وستكون المدة الممنوحة 30 يوما آخر.

في هذا الصدد أكد العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات، أنهم يجرون عملية مراجعة مستمرة لسياسة التأشيرات لدى دولة قطر، وتحديثها دورياً لمواكبة التطورات الاقتصادية والدولية، وأضاف  يسرنا اليوم الإعلان عن تفعيل نظام إخطار السفر الإلكتروني لأشقائنا في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي ستساهم في تسهيل التعاون بين البلدين واستقطاب الزوار من تلك الدول ، وأردف  أما بالنسبة لمواطني الدولتين المذكورتين والذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على تأشيرة عند الوصول فسيستطيعون التقديم مباشرة على التأشيرة السياحية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات.

 

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