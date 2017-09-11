توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار/ن.ع.6، حسبما ورد اليوم الاثنين في بيان لوزارة الدفاع الوطن

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد 10 سبتمبر 2017ي أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار/ن.ع.6" .وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام (19) مهربا وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب، كما أوقفت مفرزة أخرى بغرداية/ن.ع.4ي تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.ومن جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2 تاجري (02) مخدرات كانا على متن شاحنة وبحوزتهما (40) كيلوغرام من الكيف المعالج