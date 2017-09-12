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هاجم تاجرا في محله بسبب صورة «فرحات مهني»

«تائب» يحرّض على الإرهاب عبر «فايسبوك»!

  12 سبتمبر 2017 - 10:58   قرئ 87 مرة   0 تعليق   الحدث
«تائب» يحرّض على الإرهاب عبر «فايسبوك»!

فجر إرهابي تائب مستفيد من إجراءات المصالحة الوطنية، يدعى كمال شملي وملقب بـ «المشدالي»، موجة سخط كبيرة عبر منشور «متطرف» عبر حسابه الرسمي على موقع «فايسبوك»، يحرض فيه على الأعمال الإرهابية، ويتفاخر بكونه كذلك بعدما هاجم رجل أعمال ينحدر من منطقة القبائل، بسبب صورة تعود إلى الانفصالي فرحات مهني.

هاجم الإرهابي التائب الملقب بـ «المشدالي»، التاجر الذي كان ينصب صورة بورتريه كبيرة أمام مدخل محله الواقع بقرية صهاريج ببلدية مقلع بولاية تيزي وزو، والقضية تعود حيثياتها إلى شهر ماي الماضي، عندما دخل إلى محله وطلب منه نزع صورة فرحات مهني الذي وصفه بـ «عدو الله»، ثم شرع في حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي مستغلا صفحته التي كتب عليها «يحدث في الجزائر فقط وبالتحديد في صحاريج يتم تمجيد أعداء الدين ... متى وكيف؟؟؟ على بعد أسبوع من بداية شهر رمضان المعظم وأمام المسجد بيت من بيوت الله في قريتنا يهان بصورة لعدو الله وعدو الدين المحارب للإسلام والداعي الانفصالي وحليف اليهود المدعو فرحات مهني»، وتابع يتحدث ووصف فعلة التاجر بالجريمة يبيح دم فاعلها «هكذا جهارا ترفع صور الأقزام والأنذال وأعداء الدين أمام المساجد ...»، ودعا «الدولة» على حد تعبيره إلى التدخل لتوقيف هذا «الإرهابي عدو الدين والوطن». وأرفق منشوره بصورة لمدخل المحل.
وبعدما انتفض التاجر عن طريق الصحافة، واشتكى من العنف والتهديد الذي تعرض له من طرف هذا الإرهابي التائب، وكتب المدعو «المشدالي» أنه فخور بكونه إرهابيا «يظنون أنهم عندما يصفونني بالإرهابي أنزعج أو أغضب، كلا إنه العكس تماما فأنا أحب كثيرا أن يصفني عدو الله بالإرهابي لأنه بذلك يقر ضمنيا أنني أرهبه وهذا فخر عظيم». تتضمن صفحة «كمال المشدالي» عددا من المتابعين الذين يحرضون على سفك الدماء، حيث لاقت منشوراته تعليقات عنيفة تبيح الدماء، وكتب أحدهم «نحن متعطشون لشرب الدماء»، وهو التعليق الذي لاقى إعجاب صاحب الصفحة وعقب عليه بأنه «يجب إعلان الحرب ضد هؤلاء»، وتضمنت صفحته مناشيرا وصورا محرضة على العنف والإرهاب، في غفلة من مصالح الأمن التي ينتظر منها التدخل لوقف ممارسات كهذه، لا سيما من أناس استفادوا من إجراءات المصالحة الوطنية.

حكيمة ذهبي

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