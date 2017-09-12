تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالبويرة

قامت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين بالبويرة، بتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء في بيان لها

و أوضح البيان أنه و "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 سبتمبر 2017 ثلاثة مخابئ للإرهابيين".أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بعشرة قناطير"، يضيف المصدر ذاته

و بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربا وضبطت سيارة رباعية الدفع و1،6 طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب"ي فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من البيض وتلمسان ومعسكر بالناحية العسكرية الثانية، "تاجري (02) مخدرات و 04 مهربين وحجزوا 51،5 كيلوغرام من الكيف المعالج و 2690 علبة تبغ".و من جهة أخرى و في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، "أوقف حراس الشواطئ ببني صاف بالناحية العسكرية الثانية، 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع في حين تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي بتلمسان و أدرار والنعامة"