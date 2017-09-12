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وفاة 35 شخص و جرح أكثر من 1600 آخرين في حوادث المرور في ظرف أسبوع

  12 سبتمبر 2017 - 14:15   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 35 شخص و جرح أكثر من 1600 آخرين في حوادث المرور في ظرف أسبوع

لقي 35 شخصا مصرعهم فيما أصيب 1605 آخرين بجروح  في 1286 حادث مرور وقع في الفترة ما بين 3 و 9 من الشهر الجاري، حسب ما أفادت  به المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء في حصيلتها الأسبوعية.

و سجلت أثقل حصيلة بولاية تبسة بوفاة خمسة أشخاص و جرح 17 آخرين تم إسعافهم و  تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية، إثر وقوع 28 حادث مرور، يوضح البيان، و من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 2529 حريق، منها منزلية و  صناعية بالإضافة إلى حرائق أخرى

 

 

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