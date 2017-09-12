عناصر الأمن أطلقت النار على سيارة مصفحة من دون ترقيم على متنها مسلحون

إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران

مدير الأمن الولائي: نهنئ عناصر الأمن على فطنتها ونعتقد أن الحادثة وراءها خلفيات إرهابية

تمكنت مصالح أمن دائرة قديل التي تبعد بخمسة عشر كيلومترا شرق وهران، من إحباط محاولة قد تكون إرهابية لتفجير مقر الأمن الحضري الأول بدائرة قديل وبالضبط في حي الحمار .

حيثيات الواقعة التي كشف عنها مصدر أمني رفيع المستوى لـ المحور اليومي أمس، وقعت في ساعة متقدمة من ليلة الخميس إلى الجمعة، حيث طلبت عناصر الأمن النظر، ليلاحظوا مرور سيارة مصفحة من دون ترقيم على متنها مسلحون، حيث طلبت عناصر مداومة مقر أمن الدائرة من سائق السيارة المصفحة سوداء اللون التوقف لكنه لم ينصع لأوامر وصافرات الإنذار، ليلوذ المعنيون بالفرار، فيما قامت عناصر الأمن بإطلاق الرصاص الحي، لتقوم دورية بملاحقة السيارة التي لاذت بالفرار في غمضة عين. واستنادا لذات المصادر فإن مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني للوحدة الأمنية التابعة لأرزيو بالناحية العسكرية الثانية قد كثفت طلعاتها في المنطقة للبحث عن السيارة التي كانت دون ترقيم. وتشير المعطيات الأمنية الأولية إلى أنه كان مخططا إرهابيا جبانا يريد استهداف مقر أمن دائرة قديل عن طريق تلك السيارة المصفحة من دون ترقيم، إلا أن يقظة عناصر الأمن حالت دون ذلك، ليفشل المخطط الإرهابي في آخر لحظة. من جهته، فند المكلف بالإعلام لدى مصالح والي ولاية وهران أمس أن يكون الوالي مولود شريفي قد أدلى بأي تصريح يخص هذه الحادثة لدى زيارته الأخيرة لمنطقة قديل أول أمس، أين عاين عدة مشاريع وأعطى توجيهاته فقط، موضحا أن أية معلومة أمنية لها جهتها المختصة للتصريح بها، وليس الوالي، مشيرا أن لا علم له بالحادثة التي طرحناها عليه. من جهتها، حاولت المحور اليومي الاتصال مرارا بخلية الإعلام لدى الأمن الولائي لكن دون جدوى، في حين أن مدير الأمن الولائي مراقب الشرطة نواصري صالح، هو من صرح بأن عناصر الأمن بالأمن الحضري الأول بقديل بحي الحمار تمكنت من خلال يقظتها وحنكتها من منع حدوث تفجير انتحاري بمقر الأمن الحضري الأول، وهنأ مراقب الشرطة عناصر الأمن على ما قدمته من واجب.

جدير بالذكر أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد شددت الإجراءات الأمنية أمام جميع مقرات الأمن ومقرات أمن الدوائر، عقب تلقي تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية داعش عبر فرعه بالمغرب الإسلامي والجزائر، هدد فيها بتفجيرات انتحارية قد تطال مقرات الأمن الجزائري، تأتي الحادثة بعد مرور اثني عشر يوما عن حادثة استشهاد شرطيين أمام مقر أمن ولاية تيارت، بعدما منعا الإرهابي المدعو أبو جهاد من محاولة تفجير وعملية انتحارية كادت أن تؤدي إلى كارثة لولا تدخلهما وتضحيتهما بنفسيهما حماية للوطن. وفي نفس الوقت، أفضت التحقيقات في العملية الإرهابية التي استهدفت مقر أمن ولاية تيارت إلى إبعاد عدة مسؤولين أمنيين عن مناصبهم بسبب نقص اليقظة في تعاملهم مع أخبار وردت إليهم تفيد بوجود تهديدات إرهابية. وتضاف الأخبار الأمنية التي تتحدث عن وجود خلايا إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات إنتحارية وغيرها من أساليب العمل الارهابي داخل المدن، إلى الأخبار التي تنشرها وزارة الدفاع الوطني بشكل يومي تقريبا حول توقيف عناصر إرهابية في عدة ولايات خاصة في المناطق الحدودية.