حدف إسم مولود معمري من بطاقة الطالب يثير موجة غضب بجامعة تيزي وزو

اثارت بطاقة الطالب الجديدة المحررة من طرف رئاسة جامعة تيزي وزو، موجة غضب وحالة استياء شديدة لدى الطلبة الدين نددوا بشدة حذف إسم مولود معمري من البطاقة. فضلا عن الاكنفاء بكتابتها باللغاة العربية دون الامازيغية من رغم أن لغة وطنية رسمية باقرار من الدستور الجزائري. وعليه هددت اللجان المستقلة لطلبة جامعة تيزي وزو شل الدخول الجامعي الجديد وتنظيم وشن اضراب مفتوح استكارا لما صدر من رئاسة الجامعة الذي وصفوع بسابقة خطيرة على المسؤوليبن تداركها قبل فوات الاوان. من جهة مقابلة لم تنتظر رئاسة الجامعة وعلى لسان رئيسها "احمد تيسا" من أجل تهدئة الامور، حيث صرح، امس، على أمواج الاذاعة المحلية أن ما صدر من الرئاسة مجرد خطأ غير متعمد وأن مصالحه بتقنييها ستعمل جاهدة لتصحيح الخطأ وسحب البطاقات المحررة سابقا وتعديلها بتدوين إسم مولود معمري مع إضافة اللغة الامازيغية.

أ، ب