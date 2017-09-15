توقيف ثلاثة عناصر دعم واسناد للإرهابيين في المدية

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف ثلاثة عناصر دعم واسناد للإرهابيين في المدنية بإقليم الناحية العسكرية الأولى، إثر عمليات بحث وتمشيط.

تواصل قوات الجيش قطع طرق الامداء عن الجماعات الإرهابية المحاصرة في الجبال والمدن، حيث أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 سبتمبر2017 بالمدية بالناحية العسكرية الأولى ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين، كما تم ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة .

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت قوات مشتركة بسيدي بلعباس (49) كغ من المخدرات، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست/ بالناحية العسكرية السادسة، (05) شاحنات و(43200) لترا من الوقود بالإضافة إلى (38) طنا من المواد الغذائية، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس، تبسة، الطارف وتندوف محاولات أخرى لتهريب كميات من الوقود تُقدر بـ(16044) لتر، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بتيارت كمية من التبغ قدرت ب(1500) علبة.

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس السواحل بالقالة وعنابة/الناحية العسكرية الخامسة، (26) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان، بشار، أدرار، عنابة والأغواط (55) مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.