تخرج دفعتين تحملان اسم «حرب إلكترونية»

قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية

أولت قيادة الجيش أهمية كبيرة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تخرجت هذه السنة دفعتين تحملان اسم «حرب إلكترونية»، تماشيا مع ارتفاع التهديدات من هذا النوع، حيث يسجل ما بين 200 و250 اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر، دون الحديث عن الدعاية الإرهابية وحملات استهداف الجزائريين وتجنيدهم في صفوف الإرهاب.

يتعلق الأمر حسب مصادرنا بالدفعة العاشرة لدروس القيادة والأركان «حرب الكترونية» والدفعة العشرين لدروس الإتقان للضباط «حرب إلكترونية»، اللتين تلقتا تكوينا بالمدرسة العليا «بوصوف عبد الحفيظ» بالقليعة في إقليم الناحية العسكرية الأولى، وتخرجتا نهاية شهر جوان الماضي مع 15 دفعة أخرى برسم السنة التكوينية 2016-2017. ترى وزارة الدفاع الوطني أنه رغم ما تقدمه التقنيات الحديثة للمجتمع من خدمات هامة في جميع القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بنقل المعلومات وتنظيم المعاملات بين الأفراد، إلا أن الكميات الهائلة من المعلومات والأعداد الخيالية من مستخدمي شبكة الإنترنت جعل منها فضاء يستحيل مراقبته أو تنظيمه كليا، الأمر الذي سهل حسب الهيئة الأمنية ذاتها استغلاله في ارتكاب جرائم تضر بالأفراد والحكومات على حد سواء، مما جعلها محل اهتمام الباحثين القانونيين والمشرعين الوطنيين والدوليين. شرحت مجلة الجيش في عددها الأخير مساعي الجزائر إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقالت إنها تبنت على الصعيد الدولي العديد من الاتفاقيات على غرار الاتفاقية الدولية للإجرام المعلوماتي، بالإضافة إلى إقامة شراكات ثنائية كاتفاق التعاون المبرم في عام 2003 مع فرنسا لمكافحة الجريمة المنظمة بوجه عام والجريمة الإلكترونية بشكل خاص، أما على الصعيد الوطني يضيف المصدر، تبنى المشرع الجزائري سياسة وضع حيز تشريعي ينظم ويتصدى للجريمة السيبريانية، وتشير الإحصائيات إلى وقوع 200 إلى 250 اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر، لذا يعمل المشرع الجزائري على استحداث وتحيين القوانين والتشريعات الوطنية للحد من الجرائم الإلكترونية، وذكّرت الهيئة الأمنية ذاتها في عددها الأخير من مجلتها الشهرية بعدة قوانين صدرت في الجزائر. تعتبر وزارة الدفاع الوطني أن قانوني الوقاية من الجريمة الإلكترونية اللذان تبنتهما الجزائر سنة 2015، من أهم القوانين في هذا المجال، حيث يساهمان في التصدي للتجاوزات التي تخص العمليات الإرهابية وتبييض الأموال عن طريق الكومبيوتر، كما يجمعان بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة، مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها، حيث تنص المادة الثالثة منه على «وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية». وفيما يخص السلطات العسكرية تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية للدرك الوطني يعمل على معالجة هذا النوع من الجرائم، حيث عالج منذ بداية سنة 2017 582 قضية مقارنة بـ 1146في 2016 مقابل 751 قضية في سنة 2015. يشار إلى 1.9 مليون جزائري لديهم حساب على شبكة التفاعل الاجتماعي «فايسبوك».

زين الدين زديغة