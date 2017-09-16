أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته غدا أمام البرلمان

شريط الاخبار
قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس اجتماعات تشاورية دورية مع رؤساء الكتل لبحث رزنامة الجلسات مشروع بين الجزائر ومنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته غدا أمام البرلمان

أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته غدا أمام البرلمان

  16 سبتمبر 2017 - 12:51   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الحدث
أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته غدا أمام البرلمان

 يعرض الوزير الاول, أحمد أويحيى بعد غد الاحد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل حكومته، الذي يشكل ورقة طريق حقيقية لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتسعى الحكومة من خلال هذا المخطط الى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتطوير الاقتصاد الوطني عبر ترقية الاستثمار والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.  

ففي مجال تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية، أكد المخطط  الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6  سبتمبر الماضي، على "التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية". 

وبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، يسعى مخطط عمل الحكومة الى مواصلة هذا النهج من خلال "تحسين انظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل".  

 ففي الشأن الصحي، ترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد, مما رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني. 

كما تعتزم الحكومة العمل على "التكييف التدريجي لنمط الحكامة فيما يخص المنظومة الوطنية للصحة من خلال وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض، وتلتزم بدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان وإثرائه والمصادقة عليه". 

وفي ذات الاطار, تطرق مخطط عمل الحكومة إلى منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث تعتزم الحكومة "تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله من خلال رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال وتوسيع واعدة الاشتراك وكذا مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء". 

وفي الجانب المالي, يتضمن المخطط سلسلة من الاجراءات تهدف إلى "تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة ادارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية وكذا اجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار". 

وبشأن المالية العامة، يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه المخطط حول "التحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة", حيث ستواصل الحكومة مسعاها من أجل "إعادة توازن ميزانية الدولة عبر الاعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء شهر يوليو 2016". 

وتنص خارطة الطريق على عدة اصلاحات تتضمن على وجه الخصوص "اصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وارساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة لنفقات العمومية تقلل إلى ادنى حد نفقات التسيير وكذا اصلاح  لسياسة الدعم العمومي".  

وفيما يتعلق بالمنظومة البنكية، فإن إصلاحها متوقف--حسب الوثيقة-- على "تكييف الاطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة عصرنة أنظمة الدفع مع تعزيز الانظمة المعلوماتية للبنوك وتخفيض آجال دراسة ملفات القروض من خلال تطبيق لامركزية اتخاذ القرار و تطوير سوق القرض". 

   وعلاوة على هذه المحاور، يؤكد مخطط عمل الحكومة على "سهر الدولة في  سبيل  الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الارهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري". 

 كما تسعى الحكومة إلى "وضع اجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف وابقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الارهاب بالجريمة المنظمة".

كما يمنح مخطط الحكومة "مكانة متميزة" لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على "مواصلة دبلوماسية حركية والمساهمة في السلم والدفاع عن القضايا العادلة وترقية الاخوة وتطوير علاقات التعاون".

وكان السيد أويحيى قد التقى مؤخرا برؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان، حيث كان الاجتماع مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية وشرح التوجهات الكبرى لمخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. 

 

و بعد عرض المخطط سيتم فتح النقاش للنواب الى غاية يوم الثلاثاء القادم حيث سيتم الاستماع لرؤساء الكتل البرلمانية قبل ان يجيب الوزير الاول يوم الخميس على تساؤلاتهم و عرض المخطط على التصويت.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات