إدانة واسعة للهجوم الإرهابي في لندن

توالت ردود الفعل المنددة بالهجوم الذي استهدف اليوم الجمعة محطة مترو أنفاق "بارسونز غرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن، و الذي خلف 22 جريحا و جددت عديد من العواصم تأكيد تضامنها مع الحكومة البريطانية في مواجهة الارهاب، سيما وأن هجوم اليوم هو الخامس من نوعه الذي تتعرض له المملكة المتحدة منذ مطلع العام الجاري، ما دفع بالحكومة إلى الإبقاء على مستوى التهديد الإرهابي في البلاد عند المستوى "الخطير" والذي يعني أن هناك احتمالية عالية لحدوث هجمات أخرى.

فعلى الصعيد الداخلي، وصفت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية التفجير الذي استهدف أحد محطات مترو الأنفاق في لندن بأنه " هجوم إرهابي جبان كان يستهدف إحداث ضرر بالغ".

وأضافت ماي في تصريحات أدلت بها بعد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الأمنية /كوبرا/ أنه سيتم تعزيز الأمن في قطارات الأنفاق بلندن، وأن مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا سيظل عند المستوى "الخطير"ي والذي يعني أن هناك احتمالية عالية لحدوث هجوم.

و أوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن أجهزة الأمن والشرطة تعمل على معرفة ملابسات الهجوم في محطة مترو الأنفاق "بارسونز غرين"، الذي نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع و خلف 22 جريحا. وأعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث ك"عمل إرهابي".

وذكرت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن البريطانية حددت هوية مشتبه به "شارك في التفجير" مستعينة في ذلك بصور كاميرات مراقبة.

وفى الولايات المتحدة قال الرئيس دونالد ترامب تعقيبا على التفجير الذي استهدف إحدى محطات مترو أنفاق "بارسونز غرين" أن ذلك يعد هجوما أخرا من "إرهابي فاشل".

وأضاف ترامب - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن منفذي انفجار مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية "مرضى" و"مختلين"، مؤكدا أنه يجب التعامل مع "الإرهابيين الفاشلين" بطريقة أكثر صرامة، مشيرا إلى أن الإنترنت هو أداة التجنيد الرئيسية التي يجب أن يتم إيقافها واستخدامها بشكل أفضل.

و في برلين قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن التفجير في مترو "بارسونز غرين" زاد من عزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب و أعربت حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عن تعاطفها مع المصابين جراء الانفجار، مشيرة إلى أن "ألمانيا متحدة مع حكومة وشعب بريطانيا".

وأدانت مصر اليوم التفجير "الإرهابي" الذي وقع غرب لندن، حيث أعربت الخارجية المصرية في بياني عن "تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين في مواجهة الارهاب" مشيرة إلى أن هذا الحادث "يؤكد مجددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذورهي والتعامل معه من منظور شامل لضمان محاصرة التنظيمات الارهابية من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية".

و اتخذ الأردن موقفا مماثلا ازاء التفجير الارهابي في مترو لندن وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومنيي في بياني "إن الأردن يجدد ادانته لكل أشكال الإرهاب والعنف أيا كانت دوافعه ومبرراته وان مثل هذه الحادثة تؤكد أن الإرهاب يستهدف الآمنين في كل مكان حول العالم".

وجدد الوزير المومني وقوف الاردن بجانب المملكة المتحدة وجميع الدول التي استهدفت من قبل قوى الإرهاب و الشري داعيا إلى تكاتف الجميع للوقوف في وجه هذه الظاهرة ومحاربتها.

كما أدانت قطر بشدة الانفجار الذي وقعي اليوم بمحطة لمترو الأنفاق جنوب غرب العاصمة البريطانية وأعربت وزارة الخارجيةي في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)ي عن "تضامن دولة قطر التام مع الحكومة البريطانية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحفظ الأمن"ي مجددة التأكيدي في هذا الصددي على "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وضمت دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى الدول المنددة بتفجير احدى محطات انفاق مترو لندن معربة عن "رفضها التام لكل أشكال وممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها".

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الاماراتية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/- "ضرورة تضافر الجهود للتصدي الحازم لآفة التطرف والارهاب الذي يهدد أمن المواطنين في حياتهم اليومية"، مشيرة إلى أن "استهداف الارهاب للمجتمعات المتحضرة لا يمكن القبول به أو التهوين من شأنه ويتطلب المزيد من العمل الجاد ضمن مقاربة شاملة للتصدي للتطرف و الترويج له " .

كما شجبت المملكة العربية السعودية الاعتداء الذي استهدف مترو انفاق في لندن. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مترو لندن، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص".

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

البحرين من جهتها أدانت "الجريمة الارهابية التي تستهدف الأبرياء وترويع الامنين" في مترو أنفاق لندن وأكدت عبر بيان لوزارة الخارجية "وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة المتحدة الصديقة في مكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله"، مجددة موقف المنامة "الثابت والرافض للإرهاب" وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية والعمل بكل حزم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد جميع الدول وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.