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الجيش الجزائري ثاني أقوى الجيوش افريقيا

  16 سبتمبر 2017 - 14:21   قرئ 110 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش الجزائري ثاني أقوى الجيوش افريقيا

جاء الجيش الجزائري في المرتبة الثانية افريقيا والخامسة والعشرين عالميا، في تصنيف أقوى جيوش العالم الذي يعده موقع  “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، بشكل دوري كل سنة.

وتقدمت الجزائر على كل من المغرب الذي جاء في المرتبة السابعة افريقيا و54 عالميا، وجنوب افريقيا الذي احتل المرتبة الخامسة افريقيا و46 عالميا، في حين احتل الجيش التونسي المرتبة 12 افريقيا و76 عالميا، اما الجيش الليبي فقد احتل المرتبة التاسعة افريقيا و73 عالميا.

أما عربيا، فجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية، تليها مباشرة سوريا التي احتل جيشها المرتبة 44 عالميا.

ويأتي في المراتب العشر الأول في تصنيف أقوى الجيوش في العالم، كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم روسيا، الصين، الهند، فرنسا، بريطانيا، اليابان، تركيا ألمانيا ثم مصر، وجاء جيش الكيان الصهيوني في المرتبة 15 متقدما على كل الدول العربية باستثناء مصر.

ويعتمد “غلوبال فاير باور” في تصنيفه على نحو 50 معيارا أهمها تطور الجيوش من الناحية التكنولوجية، والعدد الإجمالي للأسلحة التي يمتلكها الجيش، و تنوعها، والعوامل الجغرافية، والمرونة اللوجستية، والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية، ولا تعتمد المؤسسة في تصنيفاتها على المخزون النووي رغم أهميته.

 

 

 

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