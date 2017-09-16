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طمار ينفي أي تغيير في الصيغ السكنية ويتعهد بتسليمها في آجالها

إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية

  16 سبتمبر 2017 - 18:15   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الحدث
إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية

قرّرت وزارة السّكن والعمران والمدينة إعادة بعث نشاط شرطة العمران وهيئات المراقبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لرفع وتيرة الإنجاز والتقيد بتسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة، حسب تصريحات وزير القطاع عبد الوحيد طمار، الذي شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في إنجاز مختلف المشاريع السكنية، مشيرا إلى أن قدرة إنجاز شركات البناء الجزائرية هي 76 ألف وحدة سنويا.  

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، خلال اللقاء الوطني مع ممثلي المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع سكنية، عن مساهمة 800 مؤسسة مقاولاتية مدعمة بقروض من الكناك وأونساج في إنجاز 23 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن الوزارة قررت إعادة شرطة العمران وهيئات المراقبة على مستوى ورشات البناء بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران. في السياق ذاته، أوضح طمار أن من بين أولويات القطاع إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة البالغ عددها نحو 330 ألف وحدة سكنية وترقية السكن الريفي واستحداث صيغ سكنية جديدة والعمل على تسليم كل المشاريع السكنية بمختلف صيغها في الآجال المحددة، نافيا تحويل سكنات البيع بالإيجار»عدل» إلى الصيغة السكنية الترقوي المدعم «أل بي أ» أو غيرها من الصيغ السكنية الأخرى، وشدد الوزير في سياق حديثه على ضرورة تكوين اليد العاملة في مجال البناء والتعمير، وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في إنجاز مختلف المشاريع السكنية، مشيرا إلى أن قدرة إنجاز شركات البناء الجزائرية والبالغ عددها 37 شركة 76 ألف وحدة سنويا، وفيما يخص ملف السكن الاجتماعي، أفاد وزير السكن أن تكلفة المشاريع السكنية المنجزة قدرت بـ 1100 مليار دينار.  وفيما يخص ملف رخص البناء، قال طمار إن وزارة السكن أصدرت تعليمة وزارية خاصة بمنع إعطاء رخص البناء للمشاريع التي تشكل خطرا على البنايات المجاورة لها، مؤكدا أن التعليمة سترتب الأولويات أثناء إنجاز المشاريع السكنية، لتفادي الانهيارات وحماية المواطنين والمحيط، خاصة بعد الحادثة التي وقعت بحي سيدي يحي في العاصمة الشهر الماضي، بعد قيام أحد المقاولين بتوسيع عمليات الحفر التي امتدت إلى محيط أحد الأحياء، حيث إنهار جزء منه وأدى إلى وفاة طفل.

 نبيل شعبان

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