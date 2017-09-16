عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود!

«الفايسبوك» يشتعل على وقع فيديوهات وصور لفتيات في عمر الزهور في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهجرة غير الشرعية للجزائريين الذين يمتطون قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود في الضفة الأخرى من المتوسط، وبعدما كان الأمر يقتصر على بضعة أفراد فقط من الشبان المغامرين أصبحت هذه المجازفة الكبيرة والخطيرة تجلب عائلات بأكملها تضم نساء وصبيانا وفتيات في عمر الزهور، وهي الصور التي تداولها على نطاق واسع رواد مواقع التفاعل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

من بودو او ببومرداس إلى سيدي سالم بعنابة إلى مناطق أخرى عودتنا أن تكون نقطة انطلاق قوارب الموت للحرقة، يصنعها شبان مغامرون، أضحت مناطق تستهوي عائلات بأكملها ليس للاستجمام وزرقة سواحلنا الجزائرية، بل أضحت نقطة انطلاق لها إلى جنوب أوروبا، بحثا عن عيش رغيد وسعيد دون أدنى خوف وسط لامبالاة من عواقب هذه المجازفة، فتراهم يمتطون قوارب «النجاة» إلى «الجنة الموعودة».

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف فضاءاتها صورا لأفراد وعائلات بأكملها وهي تلتقط صور السلفي من قوارب الموت الصغيرة لقطع كيلومترات ومسافات كبيرة عبر البحار والمحيطات من أجل الهجرة غير الشرعية أو ما يسمى «الحرقة»، خائضين رفقة أطفالهم وزوجاتهم غمار البحار والمحيطات في قوارب صغيرة تفتقر لأدنى شروط السلامة التي لا تسمح حتى بعمل جولات سياحية على السواحل القريبة من هذه الولايات والمدن، أما المثير في الأمر فليست العملية في حد ذاتها التي أصبحت تقليدا بين شباننا، بل في أبطالها الجدد من أطفال صغار ونساء في مقتبل العمر وفي كثرة انتشار الظاهرة التي باتت تنشر صور مغامرات قوافلها بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي.

اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فايسبوك» و»انستغرام» مئات الصور والفيديوهات الموجعة، تصور لحظة بلحظة رحلات عائلات قررت خوض مغامرة غير مضمونة العواقب رفقة أبنائها وبناتها والخطر يحدق بها من كل زاوية في قوارب صغيرة، حيث انتشرت صور لمصور هاوٍ قام بتصوير فيديو لانطلاق الحراقة من شاطئ سيدي سالم بعنابة، لكن الأدهى والأمر الذي صدم كثيرا من الجزائريين الذين شاهدوا الفيديو هو وجود عائلات بأكملها وهي تمتطي قوارب الموت، في مقدمتها أبناء وبنات في عمر الزهور ونساء في مقام الأمهات يرافقن بناتهن على متن القارب، حيث يظهر الفيديو شبانا ونساء وأطفالا وهم يستعدون للمغامرة في ثلاثة قوارب صغيرة في إحدى سواحل عنابة، والغريب أن بينهم أطفال صغار فضل آباؤهم المغامرة بهم على أمل تحقيق مستقبل لهم في الجزائر، الأمر الذي جعل هذا الفيديو ينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلق تفاعلا كبيرا من طرف المواطنين، خاصة أنّ هذه القوارب خالية من أدنى شروط السلامة وتقنيات الإبحار الآمن والسليم رغم أن الإبحار يبقى من أصعب أنواع النقل حتى في أحدث السفن المرفقة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات فما بالك بتلك الألواح الخشبية أو البلاستيكية البدائية التي أصبحت تبحر على متنها عائلات بأكملها رفقة أطفالها. ولاقت الصور تفاعلا كبيرا جدا خاصة من رواد الفضاء الأزرق الذين عبروا عن الألم والحسرة التي أصابتهم بعد مشاهدة الصور والفيديوهات في تعليقاتهم المتهاطلة خاصة في الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها الأطفال، إذ علق «كمال ن»: «خانتني الألفاظ والكلمات عندما كنت أشاهد الفيديو وإذا بي أشاهد أطفالا صغارا بين أبطاله، أطفال يفترض أنهم الآن في مقاعد دراستهم ويحظون بدفء وطنهم الذي لم يعرفوا شيئا عنه سوى أنه جحيم يجب الفرار منه حتى لو كلف الأمر المخاطرة بحياتهم»، أما «منال.س» فعلقت هي الأخرى قائلة: «حسبنا الله وحده نعم الوكيل في كل من كانت له يد في إشعال الجحيم الذي دفع هؤلاء إلى الإلقاء بأنفسهم إلى التهلكة»… تعليقات تتالت لتصنع سيناريو وحوارا تراجيديا دراميا بين شبان جزائريين، تعصر قلب كل من يقرأها، فمنهم من تأسف على الوضع ومنهم من ثار عليه وصب وابل سخطه وغضبه في سب وشتم المسؤولين عن الوضع الكارثي الذي دفع بهؤلاء إلى المخاطرة بحياتهم وحياة فلذات أكبادهم والإلقاء بهم للتخبط في عرض البحار والمحيطات من أجل دخول إيطاليا أو إسبانيا التي ظهر المهاجرون غير الشرعيين وهم يهللون عند الاقتراب من سواحلها وكأنهم يقتربون من جنات الفردوس، بينما في الواقع لم يقتربوا سوى من أوطان تفانى أهلها والمسؤولون عنها في حبها والإخلاص لها. كما انتشر فيديو آخر لوصول قوارب حراقة إلى اسبانيا، انطلقت من سواحل بومرداس التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة انطلاق لعديد رحلات الحرقة نحو مختلف الوجهات، حيث ظهر شبان من بودواو في الفيديو وهم يؤكدون أنهم نجحوا في العبور إلى إسبانيا وهم يرسلون تهاني العيد لأمهاتهم.