توقيف 7 مهربين في 4 ولايات جنوبية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، 7 مهربين وحجزت 135 كلغ من الكيف في 5 ولايات جنوبية حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأضح المصدر أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، حجزت 135 كلغ من الكيف المعالج في تلمسان.

كما أوقفت مفارز بتمنراست وبرج باجي مختار 4 مهربين وحجزت شاحنة ومركبتين و6200 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب، وأضاف البيان أنّ مفارز في كل من أدرار وبسكرة والوادي أوقفت 3 مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين.

وكانت محملة بـ 57.6 قنطار من التبغ و7500 رزمة سجائر من مختلف العلامات، وكمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومن جهة أخرى، حجز حراس الحدود بالطارف 48 كلغ من المرجان.

وتمّ أيضا توقيف 27 مهاجرا غير شرعيين من مختلف الجنسيات بكل من بشار وأدرار وورقلة.