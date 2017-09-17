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الجيش يدمر المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد

  17 سبتمبر 2017 - 14:15   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يدمر المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد

شرف نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش  الوطني الشعبيي الفريق أحمد قايد صالحي  الاثنين بالجلفة على مراسم عملية  تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد و ذلك وفقا لإلتزامات  الجزائر الدولية ذات الصلةي حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم  الأحد.

و أوضح ذات البيان انه "باسم فخامة السيد رئيس الجمهوريةي القائد الأعلى  للقوات المسلحةي وزير الدفاع الوطنيي يشرف الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير  الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيي يوم غد الاثنين 18  سبتمبر2017ي بالميدان المركزي الجوي/حاسي بحبح/ن.ع.1ي على مراسم عملية تدمير  المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني

الشعبيي وفقا لإلتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا  المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها  والعمل على تدميرها".

 

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