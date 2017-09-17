أقرّ بخطورة الأوضاع الاقتصادية والشعبوية في التسيير

أويحيى يبعث برسائل طمأنة للشعب ويدعوه للصبر على أعباء خيــــــــــارات الحكومة

انتهى زمن الريع وحان وقت التشمير على السواعد

اعترف الوزير الأول أحمد أويحيى، بخطورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لكنه بعث برسائل طمأنة إلى الشعب، ودعاه إلى المساهمة في الدفاع عن الاستقلال الاقتصادي للبلاد، من خلال التخلي عن ذهنية الريع والربح السريع والتفرغ للعمل، بعدما أكد أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي برفضها المطلق للاستدانة، وأن الشعب الجزائري لم يعد أنديجان ، مؤكدا أن للدولة خياراتها ورؤيتها لحل الأزمة.

حاول أحمد أويحيى، وهو يعرض مخطط عمل حكومته أمام النواب، على مدار ساعتين من الزمن، أمس، الجمع بين قول الحقيقة للشعب وبعث رسائل التطمين، وقدم شروحات بخصوص الحلول التي تقترحها الحكومة للأزمة الاقتصادية، التي باتت تقلق المواطنين وساق معها التداعيات السياسية والأمنية، التي جعلت من الجزائر تتجه نحو الاستدانة الداخلية عن طريق التمويل غير التقليدي كبديل عن الاستدانة الخارجية، التي لُدغت منها الجزائر سنوات التسعينات، ورفض فرض ضرائب جديدة على المواطن.

تخلى أويحيى عن الورقة في أحيان كثيرة، في صورة تشبه كثيرا الطبيب الخارج من غرفة العمليات ، الذي ينبغي عليه قول الحقيقة للشعب وتحسيسه بـ خطر الأزمة القادم، وطمأنته بتحسن الأوضاع بالإصلاحات الاقتصادية التي ستقدمها الحكومة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

الحل يكمن في تخلص الشعب من ذهنية الريع والربح السريع

دعا الوزير الأول، الشعب عبر منبر البرلمان، إلى المساهمة في إخراج البلد من الأزمة، عن طريق الانتقال من مجتمع الريع إلى العمل والتخلي عن ممارسات الربح السريع، كما دعا المواطنين أيضا إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن وتقليص خطر الإرهاب على بلادنا، مستدلا بالعملية التي ضربت مقر الأمن بولاية تيارت، التي قال فيها إنّ يقظة مصالح الأمن وحدها لا تكفي، لأن المواطن مدعو إلى التبليغ عن المجرمين والإرهابيين. وأكد حرص الدولة على تحصين المجتمع من كل مساعي زرع الفتنة والطائفية وحماية المساجد وترقية اللغة العربية وتعزيز مكانتها كلغة رسمية إلى جانب الأمازيغية التي باتت تُدرس في 28 ولاية. وأكد استعداد الحكومة لمحاورة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالشأن العام وترقية الحوار الاجتماعي في إطار الثلاثية.

التمويل غير التقليدي ليس بدعة جزائرية وشعبنا لم يعد أنديجان

حاول أويحيى مطولا، إقناع قوى المعارضة و الخبراء ، الذين انتقدوا بشدة لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي، فقال إن بلادنا صمدت ثلاث سنوات رغم فقدانها 50 بالمائة من مداخيلها الخارجية و50 بالمائة من جباية المحروقات، بفضل صندوق ضبط الواردات الذي استحدثه رئيس الجمهورية سنة 2009، الذي نفدت مدخراته شهر فيفري الماضي، وتم تسديد المديونية الخارجية والتسيير الحذر لاحتياطي الصرف. ثم استدل بتجارب دول متقدمة اقتصاديا، في التمويل الداخلي، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة كانت أمام خيار الاستدانة الخارجية أو فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطن في مشروع الموازنة لسنة 2018، لكنها اختارت الحل الأريح وهو التمويل غير التقليدي، عن طريق تعديل قانون القرض والنقد، بما يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية، مذكرا المعارضة ـ لا سيما حزب العمال ـ بأن اتفاق إعادة الهيكلة الذي وقعته الجزائر سنة 1993 سببه الضغوطات المفروضة علينا بسبب الديون المتراكمة لدى الأفامي.

وأشار أويحيى، إلى أن هذا الحل ليس بدعة جزائرية وأن الدولة لها كامل السيادة في حل أزمتها الاقتصادية ولم يعد الجزائريون أنديجان .

هيئة مستقلة لمراقبة الإصلاحات الاقتصادية قريبا

خاطب الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا هذا الخيار بالتأكيد على أن دور الخبير يكمن في التنظير ودور الحكومة

يتمثل في توفير الرواتب للموظفين. وشرح أن التمويل الداخلي لن يساهم في تهاوي سعر العملة، لأنها تتهاوى بسبب تآكل احتياطي الصرف، كما أن الحكومة لم تلجأ إليه لتمويل الاستهلاك بل لمواجهة عجز الميزانية ودفع مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة التي تدين للخزينة العمومية للسماح لها بإتمام المشاريع.

وأكد الوزير الأول أن التمويل الداخلي سيكون لمدة خمس سنوات فقط، ترافقه إصلاحات اقتصادية تعكف عليها الحكومة، تحت رقابة لجنة مستقلة بتكليف من نص قانوني تراقب عمل الحكومة ومدى تنفيذ الإصلاحات.

ليس لتخويفكم ... إننا فعلا في أزمة

وهيأ خليفة عبد المجيد تبون، المواطنين لـ سنوات عجاف ، مستعملا عبارات كثيرة بـ الدارجة ، لكنه أرفقها بتطمينات من قبيل مانيش باش نخلعكم ، وأبلغهم بأن الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي انهارا وأن الدولة ستتدخل لتقديم الدعم حتى يتم دفع مستحقات المتقاعدين. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لمنظومة التقاعد في غضون سنتين أو ثلاث سنوات دون المساس بالمتقاعدين. وشدد أويحيى، في انتقاد مبطن لعبد المجيد تبون، على أن الدعم الاجتماعي لن يتم رفعه بهذه الطريقة الشعبوية، ولن يكون قبل تجسيد الإجراءات اللازمة. وختم الشق الاجتماعي بتأكيداته على أن كل الذين تعاقدوا مع الدولة في مختلف الصيغ السكنية عدل و أل.بي.بي سيتسلمون مساكنهم لأن مصداقية الدولة على المحك.

تهيئة المناطق الصناعية توقفت منذ 2011 والحكومة أضرت بالفلاحين

وجه أويحيى، انتقادات إلى سابقه عبد المالك سلال، لا سيما في الشق الاقتصادي، فتحدث عن تذبذب في تنفيذ مشاريع إعادة تهيئة المناطق الصناعية وعددها 50 منطقة صناعية، أجريت دراسة لها سنة 2011 وشُرع فيها لكنها توقفت بعد سنة، وهي الفترة التي تولى سلال مهام تسيير الحكومة، كما أكد إعادة حكومته لكل الإجراءات الخاصة بدعم الفلاحين التي وضعتها الحكومة سنة 2009، كما لفت إلى تعديل إجراء تضمنه قانون المالية للسنة الماضية، والمتعلق برفع الدعم على أعلاف المواشي الذي أضر كثيرا بالفلاحين، كما لفت إلى تمسك الحكومة بتوزيع المزارع النموذجية في إطار الامتياز للمستثمرين الجزائريين وأخرى في إطار الشراكة مع الأجانب لتقليص التبعية الغذائية.

مستمرون في الإصلاحات التربوية بعيدا عن النقاشات الهامشية

حاول أويحيى، الابتعاد بالنقاش الدائر في المنظومة التربوية عما أسماه بـ المناقشات الهامشية ، مشددا على مواصلة الدولة للإصلاحات في المنظومة التربوية من جانب التحصيل العلمي ودخول العصرنة، مع تكوين تلاميذ وطلبة جزائريين مائة بالمائة، مؤكدا أن البرامج تتكفل بمكونات الهوية الوطنية، داعيا الجميع إلى الالتفاف حولها. وأقر بتأخر بعض الإنجازات في القطاع التي تزامنت مع الدخول الاجتماعي، ملحا على تجند القطاع لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات.