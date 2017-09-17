المعارضة تنتقد خيارات أويحيى

هناك مخارج أخرى للأزمة عدا طبع النقود

تباينت مواقف المعارضة والمولاة اتجاه مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، فبين متفائل ومتشائم، انصبت جل تصريحات البرلمانيين على انتقاد تعديل قانون العرض والنقد الذي سيمكن من طبع النقود ووضعها للتداول، في حين أعاب بعضهم عدم تقرب الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان عدم فتح حوار شامل والتقرب من المعارضة بمختلف أطيافها.

أكد النائب عن حركة حمس ناصر حمدادوش، أن الاعتراف بالحقائق لا يكفي بقدر ما تكفي الإرادة السياسية للذهاب إلى بدائل حقيقية، مشيرا إلى أن ما قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، في إشارة منه إلى مخطط عمل حكومته الذي عرضه على نواب البرلمان، غير كاف لحل الأزمة بل بالعكس، مشيرا إلى أن الاجراءات التي يتخذها أحادية تنعدم فيها الإرادة السياسية للذهاب إلى بدائل فعلية وينعدم فيها وجود إرادة في الذهاب إلى حوار شامل في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي مع جميع الشركاء، وأضاف أن الحكومة ما زالت وفية لمبدأ محاورة ومخاطبة نفسها فقط بفرض سياسة الأمر الواقع باعتبار أنها تمتلك الدكتاتورية العديدة في تمرير كل المشاريع على حد قوله.

اعتبر النائب البرلماني أن الحوار جاء متأخرا إذا كان متعلقا بمخطط عمل الحكومة، موضحا أن الإجراءات المرافقة له لا بد أن تكون حوارا سياسيا شاملا وليس جزئيا فقط ولا ضرفيا ولا مناسباتيا يراد أن يوزع من خلاله الإخفاق على الشركاء ويستفرد إذا كان هناك نوع من الإنجاز.

رغم أن حمدادوش اعتبر أن المديونية الداخلية أقل الأضرار، إلا أنه قال إن لديها تبعات على الاقتصاد الوطني والمؤسسات، واعترف أن القضاء على المديونية الخارجية جنب البلاد مخاطر الاعتداء على سيادتها الوطنية، غير أن كل الإجراءات الداخلية التي قامت بها الحكومة فشلت، وأضاف أن الأخرى القادمة ستفشل وسنجد أنفسنا في السنوات القادمة أمام مديونية خارجية وبشروط أكثر تعقيدا.

الأرسيدي يتهم أويحيى بالمتاجرة بالأوهام

أما محسن بلعباس النائب في البرلمان ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقال إن الوزير الأول أحمد أويحيى يرغب في تمرير حلول ترقيعية، حيث يرى أن الحل الوحيد هو الذهاب لطبع النقود، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستخلق مشاكل كبيرة للجزائر وترهن مستقبل الأجيال القادمة، حيث ستنخفض قيمة الدينار وترتفع الأسعار على مستوى السوق، كما ستدفع بالكثير من الجزائريين إلى شراء العملة الصعبة مع فرار المتعاملين الأجانب من الجزائر، وبالتالي بعد عام أو عامين سترتفع نسبة التضخم لسنتين أو ثلاث سنوات، وهو الذي يوجد عند سقف 7.7 في 2017، واتهم بلعباس الوزير الأول على هامش عرضه لمخطط عمل حكومته على نواب البرلمان، بالمتاجرة بـ الأوهام و الأكاذيب أمام الشعب، مستشهدا بنعته من طرف له بالمجتمع الريعي، وتساءل المتحدث هنا قائلا من جهله ريعيا ، ودعا المتحدث أويحيى أيضا إلى ضرورة التقرب من المعارضة والنقابات بما فيها المستقلة وكل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، لأن الأزمة خطيرة وتمرير إصلاحات هيكلية يقتضي إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة.

الأفافاس يؤكد عدم تصويته على مخطط عمل الحكومة

أكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها لن تصوت على مشروع مخطط عمل الحكومة، باعتبار أنه شبيه بسابقه ولم يطرأ عليه تغيير، موضحا أن الأفافاس عنده برنامج سياسي واقتصادي خاص به وسيسعى إلى تطبيقه. أوضح القيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية جمال بالول، أن الحزب يده ممدودة للجميع دون استثناء، حيث تم تسطير مشروع واضح وهو معروف لدى الجميع، كما سيتم عرضه خلال الانتخابات المحلية، الذي يسعى إلى بناء جزائر قوية على جميع الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادي وتجنب التبعية للاقتصاد المحروقات الذي أثبت فشله، لتحقيق طموح الأجيال القادمة التي تسعى إلى التغيير وتحقيق الرفاهية. وذكر أن الأفافاس، لن يصوت على برنامج عمل الحكومة، باعتبار أنه هو نفسه المطبق منذ عدة سنوات، ولم يأتي بنتيجة إيجابية على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، كما أنه لم يساهم في إحداث أي تغيير في الواقع الجزائري المعاش، رغم البحبوحة المالية التي مرت بها الجزائر خلال الفترة السابقة، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها سواء في مجال الصحة أو التعليم، إلى غير ذلك من المجالات الأخرى التي عرفت تراجعا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين نتيجة تراجع أسعار البترول، أما فيما يتعلق بالفرق الموجود بين تولي بوشافع للأمانة العامة والحاج جيلالي، فأوضح أنه ليس هناك أي فرق باعتبار الاثنين يسيران على النهج نفسه الذي رسمه الحزب منذ بداية تأسيسه، وهو المعارضة والتغيير. وأضاف القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، أن التحضيرات تمشي على قدم وساق، استعدادا لدخول الانتخابات المحلية التي ستنظم نهاية شهر نوفمبر الداخل، وعملية جمع التوقيعات تسير بوتيرة حسنة.

أمبيا : لا يمكن الحكم على مخطط عمل الحكومة بالفشل

أكد حزب الحركة الشعبية الجزائرية، أنه لا يمكن الحكم على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، أنه فاشل من بدايته، بل يجب تركه للأيام المقبلة، حيث ستتم مناقشته وإثراؤه من طرف نواب البرلمان، مشيرا إلى أن قانون النقد والقرض الذي عرضه الوزير الأول، طبقته عدة دول لإخراج اقتصادها من الأزمة التي عانت منها.

أوضح المكلف بالإعلام في الحركة الشعبية الجزائرية، الشيخ بربارة، أن مخطط عمل الحكومة جاء عكس ما كان يروج له سابقا، حيث رأينا عدة خطابات سودوية بهدف تخويف الجزائريين، وأضاف أن البرنامج الذي عرض اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، كان بمثابة رسالة مطمئنة للشعب الجزائري، حيث تطرق إلى الشق الأمني الذي يكتسي أهمية كبيرة خاصة خلال الظرف الراهن الذي تعيشه الجزائر ويتطلب رفع التحديات، باعتبار لولا الأمن لما كانت السياسة ولا اجتماع ولا اقتصاد، كما عرج إلى الجانب الاقتصادي خاصة أن الجزائر دولة ريعية، واقتصادها يعتمد بنسبة كبيرة على المحروقات. وأكد الشيخ بربارة، أنه لا يمكن أن نحكم على مخطط الحكومة بالفشل من بدايته باعتبار أنه ستتم مناقشته من طرف نواب البرلمان وإثراؤه ونقده من طرف مختلف التشكيلات السياسية، ويبقى الحكم على فشله ونجاحه للأيام المقبلة، أما فيما يخص قانون النقد والقرض، فقال المتحدث ذاته، إن الوزير الأول أعطى أكثر من مثال على الدول التي طبقته وأثبت نجاعته واقعيا، وعلى سبيل المثال، السعودية اليابان وكذا إنجلترا، مشيرا إلى أن هذا الحل هو الأفضل بدلا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وصندوق النقد الدولي، وبالتالي المديونية، لأن الجزائر عانت الأمرّين خلال التسعينات، وذكر المكلف بالإعلام في الأمبيا ، أن تصريح الوزير الأول بعدم القدرة على دفع أجور الموظفين خلال شهر نوفمبر، في حال ما بقينا على النمط المتبع نفسه، حيث صرح اليوم، أنه ليس هناك خوف على الرواتب، لأننا متجهون بقرارات جريئة، حسبما أوصى به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فأوضح أن خطاب أويحيى جاء صريحا للشعب، وهذا في قطاع التربية وأقرّ بنقص الهياكل على المستوى الوطني، أما منظومة التقاعد، فذكر أنه لو بقينا على هذا المنوال سيصدم الشعب بالحقائق، والقرارات التي اتخذت سواء على المدى القريب أو البعيد جاءت لإنعاش الاقتصاد الوطني، فالوضعية تتطلب حلولا اقتصادية وليست مناورات سياسية، وأشار في الأخير، إلى أن الجزائر الدولة الوحيدة التي تمنح السكن الاجتماعي مجانا، إضافة إلى مجانية الصحة والتعليم المكرس من مبادئ أول نوفمبر.

حزب العمال يطالب بإصلاحات جذرية تمس كل القطاعات

من جهته أوضح النائب البرلماني عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن مخطط عمل الحكومة يتجاهل الانعكاسات السلبية التي ستنجر عند تطبيق قانون القرض والنقد على الاقتصاد الوطني باعتبار اقتصاد الجزائر يختلف عن الدول المتطورة التي حققت نجاحا عندما طبقته، مشيرا إلى أن بلادنا تعاني من مشاكل كبيرة، بسبب تحكم اللوبيات في الاقتصاد الوطني، مما يجعل فرص إنقاذه قليلة جدا، داعيا إلى تطبيق إصلاحات جذرية وعميقة تمس كل القطاعات دون استثناء، كما أضاف النائب البرلماني عن حزب العمال، أن الفوضى التي تعيشها الجزائر في جميع القطاعات تهدد استقرار الوطن، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المكسب لن يكون إلا بالحفاظ على أموال الشعب وكذا التكفل بمشاكل المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية.