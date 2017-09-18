قايد صالح: الألغام حصدت أرواح 7300 ضحية مدنية منذ الاستقلال

كشف الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، عن تدمير حوالي 9 ملايين لغم، وتطهير أكثر من 421.62 هكتار من الأراضي، وأبرز في كلمة ألقاها بالجلفة، أنّ الألغام خلفت 7300 ضحية من المدنيين، وأشار إلى أنّ بين هؤلاء 4830 ضحية إبان الثورة التحريرية و2470 ضحية بعد الاستقلال، وجاءت تصريحات الفريق قايد صالح في حقل الرماية بمنطقة حاسي بحبح لدى اشرافه على تدمير ما تبقى من مخزون للألغام المضادة للأفراد، وذكر أنّ العملية تتكفل بها وحدات هندسة القتال للجيش، وأضاف أنّ الأراضي المطهرة من الألغام، تمّ تسليمها للسلطات المدنية المحلية.