بن غبريت تجتمع بمدراء التربية لتقييم أولى أيام الدخول المدرسي

اجتمعت وزیرة التربیة الوطنية، نوریة بن غبریت، عبر المحاضرة المرئية، صباح الیوم، بمقر الوزارة بالمرادیة، مع مدیري التربیة الـ50 للولایات والأمناء العامون للمديريات، بحضور الإطارات المركزية.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن عملية المتابعة الدورية والمتواصلة من السيدة الوزيرة لتسيير القطاع عبر الولايات، حيث تم تقييم مجريات الأيام الأولى من السنة الدراسية، ومدى تطبيق المنشور الاطار 2017/ 2018.

وقد أعطت الوزيرة توجيهات بضرورة الحرص على ضمان تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف، كما تم اتخاذ تدابير جديدة و انية من أجل تسريع عملية توزيع الكتب وضمان توفرها داخل كامل المؤسسات التربوية.