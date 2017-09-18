الجيش يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة في جيجل

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم، في منطقة الميلية بولاية جيجل مخبأ للأسلحة، على بداخله على قنطارين من المواد الكيمائية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية، اليوم الإثنين، عن اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة في جيجل، عُثر داخله على قنطارين من المواد الكيميائية، وحسب المصدر فان المخبأ يحتوي على

قاذف صاروخي من نوع RPG-7

رشاش من نوع FMPK

مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف

بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف

بندقية صيد

قذائف صاروخية RPG-7

600 طلقة من مختلف العيارات

تضاف إليها قنطارين من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وكذا جهاز إعلام آلي وكمية معتبرة من المواد الغذائية.